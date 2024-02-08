Bahçelievler’de boş bir arazide cansız bedeni bulunan gencin, annesine intihar içerikli veda mesajı attığı ortaya çıktı. 19 yaşındaki gencin zehirli bir madde alarak intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işleminin ardından belirlenecek.

Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi’nde bugün meydana gelen olayda ‘madde kullanımı’ ihbarı gelmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri, ihbarda bulunan tekstil firması çalışanı ile görüşme gerçekleştirdi. Tekstil firması çalışanı, iş yerinin balkon kısmına sigara içmek için çıktığı esnada yanda bulunan boş arazide yerde yatan bir şahıs gördüğünü akabinde ihbarda bulunduğunu ifade etti. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni bulunan gencin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, kısa bir süre sonra Ö.A. isimli kadın polis merkezine gelerek oğlu Can Muhammet Akyel’in (19) kendisine intihar içerikli veda mesajı attığını ve oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Yapılan incelemeler sonucu cansız bedeni bulunan şahsın Can Muhammet Akyel olduğu tespit edildi.

Annesine Whatsapp uygulaması üzerinden intihar mesajı gönderen Akyel’in zehirli bir madde alarak intihar ettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.