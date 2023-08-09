İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde temel atma çalışmaları sırasında yanında bulunan 8 katlı binada hasar meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltılırken belediye ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Şirinevler’de temel atma çalışmaları esnasında, yanında bulunan 8 katlı binada hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bahçelievler Belediye ekipleri tedbir amaçlı binayı boşaltarak bina sakinlerini belediye misafirhanelerine yerleştirdi. Bina ile ilgili kesin kararın belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda belirleneceği belirtildi.