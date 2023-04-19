Bahreyn’in Türkiye Büyükelçisi Dr. Ebrahim Yusuf Al-Abdullah, Türkiye Cumhuriyeti ile Bahreyn Krallığı arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50’nci yıl dönümü münasebetiyle açıklamalarda bulundu.

Bahreyn’in Türkiye Büyükelçisi Dr. Ebrahim Yusuf Al-Abdullah, Türkiye Cumhuriyeti ile Bahreyn Krallığı arasında diplomatik ilişkiler kurmanın 50’nci yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkiler, Osmanlıların bölgede önemli bir rol oynamasıyla yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Aslında Osmanlı arşivleri, Bahreyn ile Türkiye arasında bilinen ilk temasın 1559 yılında, Sultan I. Süleyman döneminde gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. O zamandan beri, ortak değerlerimiz ve ortak çıkarlarımız rehberliğinde ilişkimiz gelişti ve güçlendi. 12 Nisan 1973’te Bahreyn ve Türkiye, karşılıklı saygıya, ortak değerlere ve daha derin bağlar geliştirme taahhüdüne dayalı bir ilişkinin başlangıcını işaret eden resmi diplomatik ilişkiler kurdular. Bahreyn Krallığı’nın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatımla, ilişkilerin 50’nci yıl dönümünü kutlarken ikili ilişkilerimizin yolculuğunu yansıtmaktan onur duyuyorum. Son 50 yılda iki ülke arasındaki ilişkiler sadece siyasi ve ekonomik alanlarda değil, sağlık, eğitim, turizm ve kültür alanlarında da önemli ölçüde gelişmiştir. Bu yıllar boyunca siyasi güvenimiz, en zor zamanlarda gösterilen karşılıklı dayanışma ile sürekli olarak perçinlenmiştir. Ekonomik ve ticari iş birliğimiz, Türkiye’nin Bahreyn ve diğer Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri için en büyük ticaret ortaklarından biri haline gelmesiyle karşılıklı olarak faydalı olmuştur. 2022 yılında ikili ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 66 artışla 883 milyon dolara ulaştı. 2022’de, her iki taraf da iki ülke arasındaki güçlü bağları genişletme ve derinleştirme konusunda mutabık kaldığı için önemli üst düzey ziyaretleri kutladık. 2022 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Bahreyn’e resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Türkiye, Antalya Diplomasisi Formuna katılan Bahreyn Dışişleri Bakanı Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani’yi ağırlamıştır. Bahreyn ile Türkiye arasındaki ilişkinin kökleri, bölgesel ve küresel barış ve güvenlik konusundaki ortak özlemlerimize dayanmaktadır. Bahreyn, Türkiye’nin bölgedeki liderliğini ve Orta Doğu’da istikrar, güvenlik ve refahı artırma çabalarını takdir ediyor. İlişkimizdeki bu önemli kilometre taşını kutlarken, Bahreyn ve Türkiye’nin son 50 yılda elde edilen kazanımların üzerine inşa etmeye ve eğitim, sağlık, turizm ve kültür de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği için yeni yollar keşfetmeye devam edeceğinden eminim. Stratejik ortaklığımız, ülkelerimiz ve bölgemiz için müreffeh ve barışçıl bir gelecek için ortak bir vizyona ulaşmak üzere birlikte çalışma taahhüdümüzün bir kanıtıdır. Sonuç olarak, Bahreyn Krallığı’nın Türkiye Büyükelçisi sıfatımla bu özel vesileyle Türk hükümetini ve halkını en içten tebriklerimi sunuyorum. Kalıcı ortaklığımızın önümüzdeki süreçte daha da güçlenerek devam edeceğine eminim" ifadelerine yer verdi.