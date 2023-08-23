Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK Kadıköy) Çanakkale’de ormanlık alanda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına katıldı.İSTANBUL (İGFA)- BAK Kadıköy, bin 500 hektar alanda etkili olan yangını söndürmek için 10 kurtarma personeli, 1 arazöz ve 2 kurtarma aracıyla Çanakkale’ye hareket etti.

Havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları saatlerdir aralıksız sürerken, Kadıköy Belediyesi’ne bağlı ekipler de çalışmalara destek olmak amacıyla akşam saatlerinde Çanakkale’ye yola çıktı. Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı’nın talimatıyla Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı’ndan (BAK Kadıköy) 10 kurtarma personeli, 1 arazöz ve 2 profesyonel kurtarma aracı bölgeye sevk edildiğini belirtti.

BAK Kadıköy lideri Hakan Özdemir, Çanakkale’de 112 Acil Servis’in talimatlarıyla ihtiyaç duyulan yerlere intikal ettiklerini söyledi.

Hatırlanacağı gibi BAK Kadıköy, geçtiğimiz yıllarda Muğla’nın Marmaris ve Antalya’nın Manavgat ilçelerinde çıkan orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına da destek vermişti.