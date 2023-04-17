Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde 4 askerin yaralandığı saldırısına misliyle karşılık verildiğini ve 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Kayseri'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir gazetecinin, "Suriye'nin kuzeyinde bir saldırı gerçekleşti ve TSK karşılık verdi. Şu anda son durum nedir?" sorusu üzerine teröristlerin alçakça saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Türk askerinin bulunduğu üs noktasına saldırı düzenlendiğini ifade eden Bakan Akar, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki gelişmelere karşı, zaten hazır olan Mehmetçik, süratle gerekli tedbirleri aldı ve karşılığı verdiğini belirterek, "İlk aldığımız bilgilere göre 10 terörist etkisiz hâle getirildi. Buradaki mücadele her zaman aksamadan, kararlılıkla ve azimle devam edecek. En son terörist etkisiz hâle getirilene kadar bu mücadelenin devam edeceğini her zaman olduğu gibi tekrarlıyoruz. Şu anda mücadele devam ediyor. Bilinen bütün terörist hedefleri ateş altına alınmış bulunuyor ve 4 yaralımız var. Onlara da gerekli tıbbi müdahale yapıldı, tedavileri sürüyor. İnşallah onlara da acil şifalar diliyoruz" dedi.

Bakan Akar, teröristlerin hiçbir şekilde çıkış yolu bulunmadığını vurgulayan Bakan Akar, "Onların tek kurtuluş yolu, adalete teslim olmaktır. Aksi halde biz mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da mücadelemiz devam edecek." dedi.

VERDİĞİMİZ CEVAPLARDAN BAŞKA MANALAR ÇIKARTMAK, İYİ NİYETLE AÇIKLANAMAZ

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre gazetecilerin, "Katıldığınız bir toplantıda konuşmanız sırasında gençlerin bir sloganı oldu. Şu anda sosyal medya başta olmak üzere çeşitli tartışmalara neden oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna da yanıt veren Bakan Akar, "O gün de yaptığımız konuşmayı hatırlarsanız, orada yaptığımız çalışmada biz güçlü ve büyük bir Türkiye'den bahsediyoruz, Türkiye'nin gelişiminden bahsediyoruz, çalışmalarımızdan bahsediyoruz, terörle mücadele konusunda Mehmetçiğin başarılarından bahsediyoruz. Bu çerçevede uluslararası tehdit ve tehlikelerden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan çalışmaları, verdiğimiz mücadeleyi anlatmaya çalışıyoruz ve gençler de bu arada slogan atıyorlar. Zaten konuşmamızın devamında da açık ve net bir şekilde görülüyor ki biz terörle mücadeleden bahsediyoruz. Ülkemize, milletimize karşı yönelen tehdit ve tehlikelere karşı verdiğimiz mücadeleyi anlatıyoruz. Zaten konumuzun bu olduğu çok açık ve net bir şekilde görülmekte" diye konuştu.

GEMİMİZ, KARADENİZ'E DOĞRU SEYİR YAPACAK

Türkiye'nin ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun halkın ziyaretine açıldığının da hatırlatılması üzerine Bakan Akar, basın turunda gazetecilere gerekli bilgilerin verilerek tanıtım yapıldığını ifade ederek, vatandaşların da yapacakları ziyaretlerle bu gururu yaşamalarını arzu ettiklerini dile getirdi.

Bakan Akar, "Bu geminin ne kadar önemli, büyük ve yararlı olduğunu, gerçekten yüksek teknolojiye dayalı bir hizmet olduğunu... Bu geminin bir özelliği de sadece operasyon değil, sadece savaş değil, aynı zamanda barışçıl amaçlarla da hem kendimiz, ülkemiz ve vatandaşlarımız için hem de dost ve kardeş, müttefik ülkelerde de doğal afetler gibi durumlarda ihtiyaç duyulduğunda son derece yararlı hizmetler göreceğini bilmek lazım. Bu bakımdan da övünüyoruz, gururluyuz, son derece sevinçliyiz. Geminin bir başka özelliği de 23 Nisan'da, hem bayram hem de bayramın son günü. Bütün bunların birleşmesiyle Karadeniz'e doğru gemimiz seyir yapacak. Hava Kuvvetlerimiz ile koordineli şekilde faaliyet gerçekleştirilecek. Bu faaliyetle de Silahlı Kuvvetlerimizin ve ülkemizin gücünü ve kuvvetini bir kez daha görmüş olacağız" dedi.