Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin en büyük gücünün, kaynağının gençler olduğunu belirterek, geleceğe güçlü bir şekilde yürüyeceklerini söyledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ülkesini seven, ülkesinin geleceği için kafa yoran, heyecan ortaya koyan bir gençliğin olduğunu vurgulayarak, “Bu topraklardaki insanlar, asla boyunduruk altına girmez. Ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez" dedi.

Bu yıl 742'ncisi düzenlenen Hükümet Konağı önünde gerçekleşen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, şenliklere her sene çok sayıda kişinin katıldığını anımsattı.

"Burası bir çınarın ekildiği, yeşerdiği bir yer, dirilişin merkezi, bir imparatorluğun köklerinin başladığı yer" diyen Bakan Bak, "Ertuğrul Gazi'yle, Osman Gazi'yle 742 yıldır burada yeşeren bir çınar var. Hepimiz görüyoruz. Bu yüce çınar, dünya çapında dünyanın en önemli ülkelerinden biri. Tabii bu topraklarda bulunmanın bir bedeli, mücadelesi var, ruhu var. İşte gençlerimizle, yörüklerimizle, Türkmenlerimizle bu ruh burada heyecanla bir araya geliyor. Geçmişini bilmeyen geleceğe yürüyemez” dedi.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR”

Bakan Osman Aşkın Bak, ülkesini seven, ülkesinin geleceği için kafa yoran, heyecan ortaya koyan bir gençliğin olduğunu dile getirerek, gençlere daha çok güvenilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin en büyük gücünün, kaynağının gençler olduğunu vurgulayan Bakan Bak, “Malumunuz genç bir ülkeyiz. Genç bir ülke olduğumuz için de gençlerimizi bu değerlerle bezememiz, bu değerleri işlememiz, bu değerleri görmemiz lazım. Bakın bu değerlerle donatılmış bir gençlik bu bölgenin, bu coğrafyanın ileride yaşayacağı pek çok olay karşısında da hazırlıklı olacak. Bu ruhu vermemiz gerekiyor. Bu ruhla, bu heyecanla, diriliş ruhuyla beraber ülkemiz, Türkiye geleceğe güçlü bir şekilde yürüyecek. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu topraklarda, buralarda verdiği Kurtuluş Savaşı'yla, daha önce dirilişle ve 15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişimine karşı verdiğimiz ruhla, ortaya konan tabloyla bu topraklarda, bu coğrafyada şununla karşı karşıyayız: Bu topraklardaki insanlar, bu toprakların çocukları asla boyunduruk altına, esaretin altına girmez. Ezan dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez. Türkiye büyüyen, gelişen güçlü Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Bütün bunları sağlayacak ateş, heyecan ve doruk buradadır, diriliş buradadır, Söğüt'te başlamıştır, ilelebet devam edecektir. Güçlü Türkiye adımlarıyla beraber, gençleriyle beraber, milletiyle beraber ilelebet payidar kalacaktır" diye konuştu.

Bakan Bak, Türkiye Yüzyılı'nda hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve Belediye Başkanı İsmet Sever'in de katılımcılara hitap ettiği programda, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğince konser verildi.