Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, “Fiyat listesi asmayan işletmelere yılbaşından itibaren menüde bulunan her bir ürün için ve sattıkları her bir ürün için 2 bin 172 ceza yazacağız”
"Dün Silivri’de doğal gaz depolarımızı yerinde inceledik. Bu akşam Gabar’a gidiyoruz, Gabar’da petrol üretimimizin yapıldığı kuyularda çalışanlarımızla sondaj faaliyetlerinin başında olacağız. Büyük bir özveri ile çalışmaları yürüten arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
Yeni yıla girerken vatandaşlarımızın elektrik, doğal gaz, enerji maliyetlerinden etkilenmemesi adına desteklerimiz devam ediyor, herhangi bir fiyat artışı olmadı. Bizler de önümüzdeki yılda elimizden gelen bütün gayreti gösterip vatandaşlarımızı artan enerji fiyatlarından korumaya devam edeceğiz."Kaynak: Haber merkezi