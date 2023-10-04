Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 Eylül dış ticaret rakamlarını Bursa’da açıkladı. Bolat, “Eylül ayında, ihracatımız yüzde 0,3 lük artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşmış olduk. Temmuz ve ağustos ayında da bu rakam en yüksek rakamdı” dedi.

Bir dizi ziyaret için Bursa’ya gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül 2023 dış ticaret rakamlarını açıkladığı bir konuşma yaptı. Eylül ihracatının yüzde 0.3 büyüme ile 22 milyar 670 milyon dolar olduğunu belirten Bolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı rakamlarına da ulaşıldığının altını çizdi.

Bursa’nın Türkiye’de en çok ihracat yapan ilk dört şehirleri arasında yer aldığını dile getirerek, “Bu anlamda Bursa’ya teşekkür amacıyla geldik. Eylül ayı rakamlarını Bursa’da açıklamak istedik. 2024 yılı dünya ekonomisi için büyüme anlamında durgun bir seyir gösteriyor. Küresel ticaret anlamında da çok ciddi bir durgunluk var. Gelişmiş ülkeler açısından da gerileme söz konusu. Biz deprem felaketi ile de karşı karşıya da kaldık. Üretime, büyümeye, ihracat rakamlarına olumsuz etkilerini yaşadık ama bütün bunlara rağmen makro ekonomik göstergelerimiz ve ihracat performansımız bu yılın ilk 9 ayı itibariyle dayanıklılığı, direnci göstermektedir. Eylül ayında ihracatımız yüzde 0.3 lük artışla 22 milyar 670 milyon dolar gerçekleşti. Bu Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık tebrik ediyoruz. Temmuz ve ağustos ayında da cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıydı” dedi.

“Temmuz ayında 20.3 milyar dolardı. Ağustos ayında 21.6 milyar dolara yükseldik. Eylül ayında da 22.7 milyar dolara yükseldik. İhracatımız 3 ayda yükselen bir seyir gösteriyor. Bu önemli bir başarıdır. Dünya konjonktürüne rağmen ve Türkiye’deki olumsuz bazı doğal afet etkilerine rağmen bundan memnuniyet duyuyoruz” diyen Bolat, “Ocak - Eylül içerisinde 9 aylık döneme baktığımızda ise ihracatımız 187 milyar 464 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılki seviye ile hemen hemen aynı” diye konuştu.

“Deprem sürecinde 7 aylık zamanda 6 milyar dolar kaybımız var”

Şubat ayında deprem olduğu zaman 5 milyar dolarlık kayıpla karşılaştıklarını belirten Bolat, “Aradan geçen 7 ay boyunca mesafeyi kapattığımız görülüyor. Son 12 aylık ihracat rakamı da yüzde 0,40’lık artışla 253 milyar 534 milyon dolara yükseldik. Deprem sürecinde 7 ayda 6 milyar dolarlık kaybımız var. Deprem felaketi olmasaydı ihracat rakamında önemli bir artışla 6 milyar dolar daha fazla ihracattan bahsediyor olacaktık. Burada eylül ayı itibariyle baktığımızda ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 82’ye yükseldi. En önemli gelişmelerden bir tanesi de budur” dedi.

“Enerji ithalatında önemli düşüş var”

Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: “Enerji ürünleri ithalatı gerçekten çok ciddi bir maliyet oluşturuyor. Burada da bu yıl güzel bir tablo var. Geçen yıl aylık ortalama 8 milyar dolar civarında olan enerji ithalatımız bu yıl aylık ortalama 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji hariç ithalatımızı karşılama oranı yüzde 95,3 enerji ve altın hariç ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı da yüzde 102 oldu. Burada ithalatımızda çok önemli bir gelişme var. 3 aydır ithalatımızda düşüşe eğilimi var. Temmuz ayında yüksek ithalatımız vardı. 32,3 milyar dolardı. Ağustos ayında 30,3 milyar dolara geriledi. Eylül ayında 27 milyar 658 milyon dolara geriledi. Temmuz ile eylül ayı içinde ithalatta 5 milyar dolarlık gerileme var. Özellikle ağustos ayından bu yana altın ithalatımızda 2 milyar dolarlık gerileme söz konusu oldu. Otomotiv ithalatımızda yine ağustos ve eylül ayında gerileme sağladık. Bu şu anlama geliyor; dış ticaret açığımız 5 milyar dolara gerilemiş oldu. Cari işlemler açısından eylül ayında bir fazla göreceğiz diye ümit ediyoruz. Ağustos ayında da denge ya da fazla görme ihtimali var. Açık olsa da çok küçük bir açık olacaktır. Yakında o da açıklanacaktır. Dış ticarette olumlu ivme var. İthalatımız gerileme var. İhracat artışını sürdürmeye devam ediyor. Alınan tedbirler ve uygulanan politikalar doğru yolda olduğumuzu göstermektedir.”

“Türk lirası ile yapılan ithalat ocak- eylül döneminde 416 milyar lira”

“Türk lirası ile yapılan ithalattaki artış ocak-eylül döneminde yüzde 141 oranında artarak 416 milyar olarak gerçekleşti. Bu da cari işlemler açığımızın finansmanı açısından önemli bir gelişme” diyerek sözlerine devam eden Bakan Bolat, “Eylül ayı için baktığımızda motorlu kara taşıtları ihracatımız yüzde 5,5 artışla aylık 2 buçuk milyar dolar gerçekleşti. Kazan ve makine ihracatımız yüzde 4,7 artışla 2.1 milyar dolar, elektrikli makine ve cihazlar ihracatı yüzde 10 artışla 1.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu sektörde artışlar çok yüksek. Eylül - ocak ayı dönemine baktığımızda motorlu kara taşı ihracatımız ana sanayi ve yan sanayi olarak yüzde 17 buçuk artışla 22,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İnşallah otomotiv sektörü 33-34 milyar doları bulacağız. Hedefimiz burada 35 milyar dolardır” diye konuştu.

“Bursa otomotiv üretiminde kalitesini ispatladı”

Bursa’ya ayrı bir parantez açan Bolat, Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracat artışına önemli katkılar yaptığının altını çizerek, “Yabancı yatırımcılar için de Bursa önemli bir merkezdir. Küresel ticarette önemli bir paydaştır. Otomotiv sektöründe çok başarılıdır. Bursa ismi marka değerini ifade ediyor. Ülkemizin iftihar vesilesi olan 61 yıllık hayalimizi gerçekleştirdiğimiz Togg’a ev sahipliği yapan Bursa’mız, bu anlamda otomotiv de üretim ve kalite üssü olduğunu ispatladı. Gayrisafi milli hasıla içinde Bursa 2021 yılı itibariyle yüzde 4’lük bir pay ile 5’inci ilimiz olarak yer alıyor. Üretimde sanayinin payı yüzde 44, yüzde 39’da da hizmetler sektörü önemli bir pay oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Bursa’nın ihracatı 2022’de 12,8 milyar dolar”

Bolat konuşmasına şöyle devam etti: “Bursa’nın ihracatı 2022’de 12,8 milyar dolar olarak yüzde 10’a yakın artışla yer almıştı. Burada işletme merkezi anlamında bu rakam veriliyor. Faaliyet bazında ise Bursa’nın ihracatı 16,7 milyar dolardır. İthalatta da 2022’de 10,2 milyar dolar işletme bazında, faaliyet merkezi bazında ise 14,7 milyar dolar ithalat yapmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 125,5’tur. Bursa’mız net ihracatçı pozisyonda bir şehrimizdir. Bu oranın daha da yükselmesini temenni ediyoruz.”

“Eximbank sermayesi yüzde 40 arttırıldı”

“Enflasyonla mücadele programımızın en önemli gündemini oluşturmaktadır. Depremzede vilayetlerin ayağa kaldırılması da enflasyonla mücadele ile birlikte çalışmalarımızda en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır” diyen Bakan Bolat, "Dezenflasyonist sisteme katkı sağlayacak yapısal alanların en başında cari işlemler dengesinde başarabileceğimiz kalıcı, sürdürülebilir iyileşme önemli rol oynayacaktır. Hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak hem mal ihracatının hem de hizmetler ihracatının arttırılarak döviz gelirleri artırmak temel hedeflerin başında gelmektedir" dedi.

2028 yılı itibarıyla önemli bir vizyon belgesi hazırladıklarını kaydeden Bolat, “İhracat tanıtım ve pazarlama vizyonudur. Bu noktada iş adamlarımızla birlikte çalışıyoruz. Destek enstrümanları geliştiriyoruz. Önümüzdeki yıl bakanlığımızın bütçesi iki katından biraz fazla arttırılacaktır. Sizlere daha fazla destek sağlayacağız. Eximbank sermayesi yüzde 40 arttırıldı. Merkez Bankamızla koordineli çalışıyoruz. İhracat reeskont kredi günlük limitleri 3 milyar olmak üzere 10 kat arttırıldı. Maliyetler yönünden de yakında sizleri rahatlatacak gelişme çok yakında olacaktır” ifadelerini kullandı.

“2026 yılında 302 milyar dolar mal ihracatı hedefimiz var”

Hizmetler ihracatında da iyi gittiklerinin anlatan Bolat, “Geçen yılki rakamımız 90 milyar dolardı. Bu yıl 105 ila 110 milyar dolar arasında bir hizmet ihracatımız olacak. Yeni açıklanan orta vadeli programdaki 255 milyar dolar mal ihracatı ve 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı rakamlarına ulaşarak ülkemizde toplamda 364 milyar dolar döviz gelirini sizlerle beraber sağlayacağız. Turizm iyi gitti. Son 12 aylık itibarıyla 48 milyon 700 bin turist girişi oldu. İlk 8 ay itibarıyla da 33,5 milyondu bu rakam. Yıl sonuna kadar 55-56 milyon turist rakamına ulaşma hedefimiz devam ediyor. Artık Türk ürünleri dünyada kalitesi, hızlı teslim ve satış sonrası hizmetlerle marka değeri yükseldi. Siz kıymetli sanayicilerimize, çiftçilerimize, ihracatçılarımıza borçluyuz. 2026 yılında 302 milyar dolarlık mal ihracatına ulaşma hedefimiz var” şeklinde konuştu.