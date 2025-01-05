Hatay’a gerçekleştirdiği ziyarette çeşitli temaslarda bulunan Bakan Bolat, ilk olarak Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda incelemeler yaptı. Ardından, 5 yıl önce açılışı yapılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı’na geçen Bolat, burada da değerlendirmelerde bulunarak, “Hatay, Ortadoğu ve Körfez’in ticarette lojistik merkezi olacak” dedi. Bakan Bolat resmi sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı;

"Hatay ziyaretimizin sonuna yaklaşırken, AFAD Afet Koordinasyon Merkezimizde ekonomimizin önemli paydaşlarından Sivil Toplum Kuruluşlarımız ile bir araya geldik. Bölgenin ticari potansiyelini artırmak, iş dünyamızın karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek ve iş birliğini güçlendirmek adına görüş alışverişinde bulunduk. Ticaret Bakanlığı olarak, bölgesel kalkınmayı desteklemek ve Hatay’ı ticaretimizin dinamik merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."