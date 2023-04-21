Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Bu sene ramazana da Ramazan Bayramı'na da buruk girdik. Zira 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler, ardından yaşadığımız sel nedeniyle pek çok canımızı kaybettik, yuvalarımız yıkıldı" dedi.ŞANLIURFA (İGFA) - Ramazan’ın huzur, barış ve güven içinde idrak edildiğini belirten Bakan Bozdağ, aziz milletin bayramını kutladı. Yaşanan deprem ve sel felaketlerinin ardından Ramazan ayına da bayramına da milletçe buruk girildiğini vurgulayan Bozdağ, söyle konuştu:

"İslam Aleminin de bayramını gönülden tebrik ediyorum. Ramazan’ı huzur, barış ve güven içerisinde idrak ettik. Gönül isterdi ki dünyanın her yerinde Müslümanlar huzur, barış ve güven içerisinde ramazanı, bayramı idrak etsinler. Bu sene Ramazan’a da Ramazan Bayramı'na da buruk girdik. Zira 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler, ardından yaşadığımız sel nedeniyle pek çok canımızı kaybettik, yuvalarımız yıkıldı. Bu vesileyle bu bayram sabahında rahmete giden her bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına da sabır diliyorum. Yaralılarımıza Allah şifa versin. Ramazan bereketiyle geldi, bereketiyle gitti. Diğer aylarda Ramazan’ın bereketiyle milletimizin geleceğinde iyi ve güzel şeylere vesile olsun diye dua ediyorum.”

Bozdağ, herkesin sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmesini temenni etti.