Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Şehir Hastanelerinin adeta beş yıldızlı konforla sahip hale geldiğini söyleyerek, "Çok değil bundan 15-20 yıl önce bu hastanelerde günlerce sırada bekliyordunuz muayene olmak için ardından film çekecekseniz veya bir tomografi çektirecekseniz 3-6ı ay gün veriyorlardı, ameliyat olacaksanız yine 3-6 ay gün alıyordunuz. O tarihe kadar hayatta kaldıysanız ne ala" dedi.

Bakan Dönmez baba ocağı Bilecik’i ziyaretinde eski Sağlık Bakan Yardımcısı şuan AK Parti Bilecik Milletvekili adayı Halil Eldemir’den övgü dolu sözlerde bahsetti. Dönmek, Bozüyük ilçesinde parti binasında AK Parti’nin adaylarıyla bir araya geldi. Sağlık Bakan Yardımcısı görevindeyken istifa ederek Bilecik’ten AK Parti Milletvekili aday adayı olan ardından Selim Yağcı’nın yerine 1’inci sıra aday gösterilen Eldemir’den övgü dolu sözlerle bahseden Bakan Dönmez, "Halil Eldemir ve ikinci sıra milletvekili adayımız Hüsnü Ersoy onlar sizin kardeşleriniz evlatlarınız. Özellikle Halil kardeşiniz son beş yılda Sağlık Bakanlığı bakan yardımcılığı görevinde hem bu yörenin sağlık hizmetlerine çok büyük katkılar sağladı hem de memleketimizin dört bir tarafında sağlık yatırımlarını hayata geçirmek suretiyle sağlık hizmetlerinin gelişmesinde çok büyük destek oldu katkı sağladı. Ben hakikaten teşekkür etmek istiyorum. Bugün nereye gitsek şehir hastaneleri, devlet hastaneleri adeta beş yıldızlı konforlı sahip hale geldi. Çok değil bundan on beş yirmi yıl önce bu hastanelerde günlerce sırada bekliyordunuz muayene olmak için ardından film çekecekseniz veya bir tomografi çektirecekseniz üç ay altı ay gün veriyorlardı, ameliyat olacaksanız yine üç ay altı ay gün alıyordunuz o tarihe kadar hayatta kaldıysanız ne ala" dedi.