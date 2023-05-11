Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik’te muhalefete yüklenerek, "Trabzon’a, Rize’ye giderler milliyetçi kesilirler. Diyarbakır’a giderler özerklik getireceğiz derler. Bunlar bulundukları kaba göre şekil alırlar. Bunların kaç yüzü var bilmiyoruz. Bunlar doğuda başka, batıda başka. Kuzey de başka, güneyde bambaşka. Bunlar nabza göre şerbet verir. Biz batıda neysek doğuda da oyuz " dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekili adaylarına oy istemek için baba Bilecik’e geldi. Osmanlı Devletin kurulduğu topraklar Söğütte seslenen Bakan Dönmez, "Bugün Söğüt maşallah her zamankinden ayrı bir coşkulu. Söğüt şimdiden kararını vermiş. Büyük ve güçlü türkiye için Söğüt Cumhur İttifakı diyor. Yerli ve milli ittifak diyor. Doğru zaman, doğru adam, Recep Tayyip Erdoğan diyor. Söğütlü kardeşlerim feraset sahibidir. Tarihi sorumluluğunun bilincindedir. Doğrudan yanadır. Haktan yanadır. Adaletten yanadır. Batıda başka, doğuda başka konuşanlara yüz vermez. İkiyüzlüleri sevmez. Yalana dolana geçit vermez. Kardeşlerim muhalefeti görüyorsunuz. Her gün biri bir yerde bir gün ak dediklerine, ertesi gün kara diyorlar. Bunlar öyle adamlar ki Edirne’ye gider içki fiyatlarını düşüreceğiz derler. Konya’ya gider ben seyit torunuyum derler. Kayseri’ye gider, Bilecik’e gelir bozkurt işareti yaparlar. İzmir’de Atatürkçülük yaparlar, Van’a gider PKK işaretleriyle milleti selamlarlar. Selahattin Demirtaş’a özgürlük derler. Apo’ya özgürlük diyenlere bir çift laf etmezler" dedi.

"Biz Trabzon’da Eren Bülbül’üz. Diyarbakır’da Yasin Börü. Batman’da Aybüke Yalçın’ız. Niğde’de Ömer Halisdemir, Elazığ’da Feti Sekin’iz. Biz batıda neysek doğuda da oyuz"

Bakan Dönmez konuşmasının devamında, "Trabzon’a, Rize’ye giderler milliyetçi kesilirler. Diyarbakır’a giderler özerklik getireceğiz derler. Bunlar bulundukları kaba göre şekil alırlar. Bunların kaç yüzü var bilmiyoruz. Bunlar doğuda başka, batıda başka. Kuzey de başka, güneyde bambaşka. Bunlar nabza göre şerbet verir. Zannediyorlar ki millet bunları görmüyor. Millet bunları bilmiyor. Bunlar milletin derdiyle üzülmez. Milletin sevinciyle mutlu olmaz. Bizi onlardan ayıran en büyük fark bu kardeşlerim. Biz Trabzon’da Eren Bülbül’üz. Diyarbakır’da Yasin Börü. Batman’da Aybüke Yalçın’ız. Niğde’de Ömer Halisdemir, Elazığ’da Feti Sekin’iz. Biz batıda neysek doğuda da oyuz. Bunlar ne yapıyor? Milleti inançları üzerinden, mezhepleri üzerinden ayrıştırmaya kalkıyor. Milletin arasına nifak sokmaya çalışıyor. Bunlar zaman ayarlı kardeşlerim. Birileri bunları vakti geldiği için sahaya sürüyor. Sonra işleri bitince de kaldırıp atıyor. Bunlar da akıl hocalarına hizmet etmek için ellerinden geleni yapıyor.

Görüyorsunuz değil mi? Avrupalı, Amerikalı dergiler, gazeteler, televizyonlar günlerdir hangi manşetleri atıyorlar?. Günlerdir muhalefeti parlatmak için neler yapıyorlar. Çünkü onlar da biliyor. Bizim muhalefet kullanışlı. Ne derlerse yaparlar. Adamlar da bunu biliyor. Geçen Alman medyasında Kılıçdaroğlu seçilirse yapması gereken 13 madde diye bir liste yayınladı. Anlayacağınız yol haritalarını da çizdiler. Tam bir ihanet listesi" dedi.

"Bunlar iş bilmez, iş bilmedikleri gibi bilene de engel olmayı marifet bilirler"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşmasının devamında muhalefete yüklenerek, "Diyorlar ki terör örgütüne yapılan operasyonları durdurun. PKK’ya askeri müdahalede bulunmayın. Suriye’deki terör örgütü uzantısıyla anlaşın. Kavala ve Demirtaş’ı serbest bırakın. Ermeni soykırımını tanıyın. Doğu Akdeniz’den çekilin. Yunanistan’ı kışkırtmayın. Ege’de, Akdeniz’de askeri faaliyetleri azaltın. Doğuda özerklik taleplerini kabul edin. Kıbrıs’taki iddialarınızdan vazgeçin. Daha bitti mi? Bitmedi. Diyorlar ki başörtüsü laikliği tehdit ediyormuş. Bunu da tekrar düzenleyin diyorlar. Kardeşlerim soruyorum bunlar kimin talepleri? Bunlar PKK’nın talepleri. Bunlar Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini istemeyen Türkiye düşmanlarının talepleri. Bunlar ’Türkiye’yi başına vur, ekmeğini al’ hale getirmek isteyenlerin talepleri. ’Biz diyeceğiz, siz yapacaksınız’ diyenlerin, Türkiye’ye tepeden bakanların talepleri. Peki, kardeşlerim burada bir önemli mesele daha var. Muhalefet neyi vaat ediyor? Her gün şehir şehir mitinglerde gezip, televizyonlara çıkıp, gazetelere çıkıp ne diyorlar? Ne diyorlar biliyor musunuz? Kavala’nın serbest kalmasını, Demirtaş’ın serbest kalmasını istiyorsanız bize oy vereceksiniz diyorlar. Terörle iltisaklı ne kadar KHK’lı varsa hepsini işe alacağız diyorlar. Yerel yönetimlere özerklik şartını biz getireceğiz diyorlar. Milletin paralarını terör örgütüne aktaran belediyelere kayyum atanmasını kaldıracağız diyorlar. Libya’da ne işimiz var diyorlar? YPG vatanını savunmak için kurulmuş bir örgüt diyorlar. Terörle mücadele yasamızı Avrupa ile uyumlu hale getireceğiz diyorlar. Kıbrıs’tan Türk askeri çekilmeli diyorlar. Soruyorum kardeşlerim, bu vaatleri verenler milletin iktidarı olabilir mi? Avrupa bize aferin diyecek diye ortalarda gezenler yerli ve milli olabilir mi? Bugüne kadar milletin hayrına olan bir şeye sevindiler mi? Onunla mutlu oldular mı? Bunların işi gücü yapılan yatırımlara, hizmetlere takoz olmak. Mahkeme mahkeme gezip iptal ettirmeye çalışmak. Bunlar iş bilmez. İş bilmedikleri gibi bilene de engel olmayı marifet bilirler" dedi.

"AK Parti’den önce Türkiye’de sadece 5 ilde doğal gaz vardı"

Bakan Dönmez konuşmasının devamında, "Biliyorsunuz AK Parti’den önce Türkiye’de sadece 5 ilde doğal gaz vardı. Ama sayın Cumhurbaşkanımız dediki batıda ne varsa doğuda o olacak. Hamd olsun artık 81 ilimizde doğal gaz var. Bilecik’imiz doğal gaza 2006’da kavuştu. Şimdi tüm ilçe ve beldelerimizde doğal gaz var mı? Var hamd olsun. Şimdi artık yerli gazımızı kullanacağız mutfaklarda. Nasıl olacak bu? Karadeniz’de toplam 710 milyar metreküplük keşfe imza attık mı? Attık. Arayamazsınız dediler. Aradık. Bulamazsınız dediler. Bulduk elhamdülillah. Çıkaramazsınız dediler. Çıkardık. Çok şükür arife günü de karada yaktık ateşimizi. Siz hiç merak etmeyin orada yanan ateş hiç sönmeyecek. Alevi tüm Türkiye’yi ısıtacak. O gün sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. Ne dedi? Evlerde kullanılan doğal gaz 1 ay ücretsiz olacak dedi. Ayrıca 12 ay boyunca mutfak ve su ısıtmada kullanılan doğal gazdan da ücret alınmayacak. Şimdi faturalar da gelmeye başladı. Ne yazıyor faturada. Karadeniz gazımız hayırlı uğurlu olsun. Bazıları inanmadı biliyorsunuz. Biz dünyayı inandırdık, rekor kırdık bunları inandıramadık. Dünyanın önde gelen denetim şirketleri inandı. Bunlardan tık yok. Denizlerdeki aramaların yanına karayı da ekledik. Son olarak ismi hep terörle anılan Gabar’da Türkiye’nin en büyük keşfine imza attık. O bölgede günde 100 bin varil üreteceğiz değerli kardeşlerim. Duracak mıyız? Hayır. Varsa bulacağız. Kimseni şüphesi olmasın. Biz bazıları gibi emirleri, talimatları dışarıdan değil milletimizden alıyoruz milletimizden" ifadelerine yer verdi.

"Verdiğiniz oy Mehmetçiğe kurşun olmasın, verdiğiniz oy Türkiye düşmanlarını sevindirmesin"

Bakan Dönmez açıklamasının devamında, "Vereceğimiz her oyun mesuliyeti var. Son zamanlarda medyada görüyoruz terör örgütüyle ve uzantısıyla içli dışlı olan muhalefetin bu ikiyüzlü tavrından rahatsız olan kardeşlerimiz var. Milletin bekasını tehlikeye atanlara, 1000 yıllık devletimizi teröristlere teslim etmeye hazırlananlara büyük tepki var. Ben vicdan sahibi kardeşlerime sesleniyorum. Kardeşlerim verdiğiniz oy Mehmetçiğe kurşun olmasın. Kardeşlerim verdiğiniz oy Türkiye düşmanlarını sevindirmesin? Verdiğiniz oy Türkiye’yi teslim almak isteyenlere fırsat vermesin. Verdiğiniz oy Türkiye’yi kaosa, kargaşaya sürüklemek isteyenlere yol açmasın. Milletimiz feraset sahibidir. Milletimiz bütün olanı biteni görüyor ve eminim ki 14 Mayıs günü bunlara sandıkta iyi bir ders verecek. Kardeşlerim muhalefet kazanırsa kimler sevinecek? Soruyorum kimler sevinecek? PKK sevinecek. Kandil sevinecek. YPG sevinecek. FETÖ sevinecek. Türkiye düşmanı Batı medyası, batılı siyasetçiler sevinecek. İslam düşmanları sevinecek. Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den atmak isteyenler, Libya’dan, Kıbrıs’tan çıkarmak isteyenler sevinecek" dedi.

"Söğütlü kardeşlerim Türkiye düşmanlarının sevinmesine müsaade etmeyecek"

Bakan Dönmez son olarak, "Söğütlü kardeşlerim Türkiye düşmanlarının sevinmesine müsaade etmeyecek. Türkiye’yi alaşağı etmeye çalışanlara fırsat tanımayacak. Onları hem oylarıyla hem de dualarıyla yerle yeksan edecek. Liderinin arkasında dimdik duracak. Söğüt 14 Mayıs’ta bir kez daha Cumhur İttifakı diyor muyuz? Bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan diyor muyuz? Türkiye düşmanlarına hep birlikte dur diyor muyuz? Bunların hepsine güle güle diyor muyuz? Allah sizden razı olsun. Bizde bu kararlılık, bu inanç, bu irade oldukça FETÖ’sü, PKK’sı, HDP’si topunuz gelin. Hepiniz yenilmeye mahkûmsunuz. Hepiniz yok olmaya mahkûmsunuz. Hepiniz bu milletin ferasetinde yitip gitmeye mahkûmsunuz. Bu vakte kadar sizlerden hep vardı. Bu milletin sırtında tarihin her döneminde ateşten gömlek vardı. Her dönem içimizden birileri maşa olmaya hevesliydi. Ama şimdi hepsi tarihin çöplüğünde. Sizin yeriniz de orası.14 Mayıs gecesi Söğütlü kardeşlerim sizlerin defterinizi bir daha hiç açılmamak üzere kapatacak inşallah. Sandıkta hesabınızı görecek" ifadelerine yer verdi.