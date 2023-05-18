Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’da incelemelerde bulundu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte konteyner kentleri, Dünya Kayısı Ticaret Merkezini ve 100. Yıl Parkını ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ve üstyapısını tamamladığı Teknokent ve Malet arkasına inşa edilen konteyner kentleri ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nur Ersoy, vatandaşların geçici konutlardan kalıcı konutlara geçmesi için devletin, hükümetin tüm kurum ve kuruluşlarının yoğun bir şekilde çalışarak gerekli azami titizliği gösterdiğini söyledi.

Daha sonra Dünya Kayısı Ticaret Merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, buranın kayısı ticareti için çok önemli bir lokasyona sahip olduğunu belirtti. Ayrıca 100. Yıl Parkını da ziyaret eden Bakan Ersoy, yapılan parkın Malatya için önem arz ettiğini söyledi.

Malatya’da depremin yaralarının sarılması noktasında genel anlamda devletin ve hükümetin yerel anlamda ise belediyelerin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirten Başkan Gürkan, her zaman vatandaşın yanında olduğunu sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.