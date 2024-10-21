Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen’in ölümüne ilişkin söz konusu ölümün kendilerini rehavete itemeyeceğini belirterek, kutsal değerler adına bu saflara katılan gençleri ihanet dolu yanlış yoldan vazgeçmeye davet etti.ANKARA (İGFA) - Ankara'da Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

FETÖ elebaşı terörist Gülen’in ölümüne ilişkin Bakan Fidan, "Karanlık örgütün elebaşı ölmüştür. FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor" dedi.

Söz konusu ölümün kendilerini rehavete itemeyeceğini söyleyen Bakan Fidan, "Bu örgüt kutsal değerler adına gençlerimizi safına katmış, bu gençlerimizi milletine ihanet eden bir makineye dönüştürmüştür. Kendilerini ihanet dolu bu yanlış yoldan vazgeçmeye davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1848284663447707709