Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Üsküdar Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in karşıladığı Göktaş, merkezde yer alan ebru atölyesi, filografi atölyesi, el sanatları atölyesi, bakım onarım atölyesini gezdi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışan doktorlarla görüşerek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kursiyerlerin halk oyunları gösterilerini izledi.

Bakan Göktaş, ziyareti sırasında hem merkezi görmek hem de buradaki çocuklarla bir arada olmak istediğini söyledi.

Dünyanın farklı yerlerindeki engelsiz yaşam merkezlerini ziyaret etmesine rağmen bu kadar kapsayıcı olanını ve geniş kitlelere hitap edenini ilk kez gördüğünü dile getiren Göktaş, Başkan Türkmen'e tebriklerini iletti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti’nin sosyal hizmetler konusundaki hassasiyetini de dile getirdi.

AK Parti'nin engellilere yönelik çalışmalarıyla devrim yapmış bir parti olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Hakikaten gönüllere taht kuran bir parti... Engellilerin evlerinden çıkıp, insanların artık utanarak, çocuklarını evde tutarak değil, annelerin de sosyalleşmesine, çocukların sosyalleşmesine, özel yeteneklerin ortaya çıkmasına da vesile oldu. Bunlarla sosyal hizmetler bakanı olarak hem gurur duyuyorum hem de destek olan ve bu devrimi gerçekleştiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Her vatandaşımıza hizmet eden ve hiçbir vatandaşımızı, kimseyi geriye bırakmama anlayışını kabul ederek bu desturda ilerliyoruz. AK Parti hükümetleri olarak bugün belediyemizdeki bu hizmeti görürken de hakikaten aslında hayallerin gerçek olduğunu ve daha fazla ne olabileceğini artık ben tahayyül edemiyorum. Çok güzel bir hizmet, hayırlı hizmet, hem veliler, hem çocuklarımız adına teşekkür etmek istiyorum. İnşallah nice kitlelere ulaşır ve diğer belediyelerimize de örnek olmasını bizler için de örnek olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Bakan Göktaş, daha sonra Üsküdar Altunizade'de bulunan ve Down sendromlu gençlerin servis elemanı olarak çalıştığı Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti.

Gençlerle sohbet eden Göktaş, Down sendromlu çalışan Ahmet Mustafa Gültekin'in doğum gününü de pasta keserek kutladı. Göktaş, tuttukları takımların futbolcuları tarafından imzalanan formaları Down sendromlu çalışanlara hediye etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son olarak Üsküdar Belediyesi tarafından açılan İkinci Bahar Kahvesi’ni de ziyaret ederek burada bulunan yaşlılarla sohbet etti.