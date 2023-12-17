Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuda engelli memur sayısındaki etkileyici artışı vurgulayarak, "Son 21 yılda, engelli memur sayısını tam 12 kat artırarak 68 bin 108 engelli vatandaşımızı uygun kadrolara atadık" açıklamasında bulundu. Göktaş, bu kapsamda şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşın atanmasını sağladıklarını belirtirken, yeni yılın ilk ayında 2 bin 392 engelli atamasının da gerçekleştirileceğini müjdeledi. Ayrıca Bakan Göktaş, önemli bir duyuru yaparak, "Yakın zamanda bakanlığımıza sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz" dedi.