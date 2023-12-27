Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümet Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu ve Celal Sami Tüfekci de katıldı.



Bakan Güler toplantıda terörle mücadele başta olmak üzere faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

71 HEDEF VURULDU, 59 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Bakan Güler, 22 ve 23 Aralık'ta 12 askerin PKK'lı teröristlerce şehit edilmesinin ardından, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 71 terör hedefine hava harekatı gerçekleştirildiğini söyledi. Güler, bu harekatlarda 59 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini verdi.



Bakan Güler, "Bugüne kadar hep söylediğimiz gibi bundan sonra da terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.