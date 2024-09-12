Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ‘‘Kamunun sunduğu teşvikler, yatırımları destekleyici politikalar ve istihdam odaklı düzenlemeler, iş dünyamızın büyümesine ve güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Güçlü bir ekonomi, güçlü bir iş dünyası ile mümkündür. Bu nedenle kamu-özel sektör iş birliğini daha da güçlendirmek ve birlikte daha büyük başarılara imza atmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Eylül ayı Meclis Toplantısı’na katıldı. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde açıklanan Orta Vadeli Program’ın (OVP) amaçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, ‘‘Orta Vadeli Program, makroekonomik hedefler ile ekonomik ve sosyal alanlarda izlenecek çatı politikalarımızı açıklarken; ülkemizin ekonomik yönetimine dair güçlü bir yol haritası sunuyor. Özellikle enflasyonla mücadele, cari açığın kontrol altına alınması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklanıyor. Bu çerçevede iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu yatırım ortamının iyileştirilmesi, finansman kaynaklarına erişimde ve vergi sisteminde yapılacak düzenlemeler ile cari dengeyi korurken üretim ve istihdamın daha da artırılmasını hedefliyoruz’’ dedi.

‘‘İşgücü Uyum Programı’ndan özellikle dezavantajlı kesimler faydalanacak’’

Geçtiğimiz hafta başlatılan İşgücü Uyum Programı hakkında da bilgi veren Bakan Işıkhan, ‘‘İşgücü Uyum Programı’ndan işgücüne katılmayan işsizler, kadınlar, öğrenciler gibi çalışma hayatında dezavantajlı kesimler özellikle faydalanacak. Katılımcılar programa devam ederken aynı zamanda da bir işte çalışabilecek. Bu program ile işgücüne katılımı ve istihdamı artırmak, toplumun her kesimini iş hayatına kazandırmak ve neticesinde Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdürülebilir kılmak istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

İstihdamın artırılmasını sağlayacak etkenlerden de bahseden Bakan Işıkhan, ‘‘Çalışma koşullarının iyileşmesi ve daha cazip hale getirilmesi, çalışanlara gelişim ve kariyer fırsatları sunmak, performans ve başarıyı ödüllendirmek, çalışanın iş-yaşam dengesini kurabilmesi gibi birçok faktör işgücüne katılımı etkilemektedir. Dünyada tüm alanlar gibi işgücü piyasası da dönüşüm içinde. Bu dönüşümü kamu olarak bizler, özel sektör olarak sizler; iyi kavrayıp çağı yakalamamız gerekiyor. Bu noktada, İstanbul Ticaret Odası gibi kuruluşlarımızın katkıları ve işbirliği büyük önem taşıyor. Bu dönüşümü hep birlikte anlayıp desteklememiz, ülkemizin istihdam kapasitesini daha da artıracak ve iş dünyamızın küresel rekabetteki gücünü pekiştirecektir’’ diye konuştu.

‘‘Güçlü bir ekonomi, güçlü bir iş dünyası ile mümkündür’’

Teknoloji, dijitalleşme, yeşil ekonomi, sürdürülebilirlik gibi kavramların iş hayatının ve üretim süreçlerinin ayrılmaz birer parçası haline geldiğini de sözlerine ekleyen Bakan Işıkhan, ‘‘Sanayimizin, ticaretimizin ve ekonomimizin dijitalleşme süreçlerine daha etkin şekilde entegre olabilmesi için kapsamlı stratejiler geliştirmeliyiz. Ayrıca, yeşil ekonomiye geçiş, enerji verimliliği ve çevre dostu politikalar da önümüzdeki yıllarda hem ülkemizin hem de küresel ekonominin şekillendirici unsurları olacak. Bu bağlamda özel sektörün desteği ve uyumu, ülkemizin bu yeni ekonomik modellere hızlı bir şekilde ayak uydurmasında büyük rol oynayacaktır. Tüm bu hedefler doğrultusunda, devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız. Kamunun sunduğu teşvikler, yatırımları destekleyici politikalar ve istihdam odaklı düzenlemeler, iş dünyamızın büyümesine ve güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Güçlü bir ekonomi, güçlü bir iş dünyası ile mümkündür. Bu nedenle kamu-özel sektör iş birliğini daha da güçlendirmek ve birlikte daha büyük başarılara imza atmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.