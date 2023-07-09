Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için Malatya’ya geldi. Bakan Işıkhan ziyaretleri kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesini de ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ziyareti kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'da kayısı çiftçilerinin mevsimlik işçi bulmakta zorlandığını belirterek, sorunun çözümü noktasında bazı önerilerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra mevsimlik işçilerin başka illere dağıldığını aktaran Başkan Gürkan, mevsimlik işçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi halinde bu sorunun ortadan kalkacağını ifade etti.

Ayrıca Başkan Gürkan, Bakan Işıkhan’dan tarımın yoğun olduğu ilçe belediyelerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir fon verilmesini talep etti. Başkan Gürkan, Malatya'nın geçmiş tarih içerisinde yaşadığı afetlerden dolayı 4 kez yer değiştirdiğine dikkati çekerek, "6 Şubat depreminden sonrada Malatya’nın bir daha yerinin değişmemesi noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, fikirlerimizi sunduk. Yerinde dönüşüm ile uydu kentlerin şehrin omurgasına entegre edilmesini ifade ettik” dedi.

Başkan Gürkan ayrıca ‘güneşin altın yumurtası’ diye tarif edilen kayısı ile ilgili de sıkıntıları dile getirdi.

BAKAN IŞIKHAN, “NE TALEBİNİZ OLURSA OLSUN HER ZAMAN YANINIZDAYIM”

Malatya’nın talepleri noktasında her zaman katkı sağlayacağının altını çizen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu açıdan vatandaşların rahat olmalarını istedi.

Bakan Işıkhan, "Sayın valimizin de bazı talepleri var. Ne talebiniz olursa olsun bir bakan bir kardeşiniz olarak, her zaman yanınızdayım. Ne kadar çok vatandaşımıza ve kardeşimize dokunabilirsek, o kadar iyi olur. Gelecekte Malatya’mız toparlandıktan sonra istihdamı daha da artacaktır. Projelerinize destek vereceğiz yeter ki siz talepte bulunun. İş Bulma Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu burada her türlü desteği vermeye hazır. Malatya’ya ilk ziyaretimiz oldu ama ikini gelişimizde sanayi bölgesini, işçi kardeşlerimizi yerlerinde ziyaret etmeyi planlıyorum” diye konuştu.