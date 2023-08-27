Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları’nın düzenlemiş olduğu ‘Genciz Geleceğiz’ gençlik buluşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, Emel Gözükara Durmaz ve Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve gençler katıldı.

TEKNOFEST GENÇLİĞİ

Bursa'nın gözdesi ve Türkiye’nin ilk plastiksiz kütüphanesi olan ‘Uyumayan Kütüphane’de gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençlerden gelen soruları cevapladı ve savunma sanayisinde Türkiye'nin geldiği noktadan bahsetti. Bakan Kacır, “Yaptığımız faaliyetler, ortaya koyduğumuz projeler gençler tarafından çok sahiplenildi. Türkiye 10-15 yıl içerisinde insansız hava araçlarında dünyanın 1 numarası oldu. Bu kadar kısa bir süre içerisinde Türkiye sınıfında dünyanın en iyisi milli insansız hava araçlarını yapan bir ülke olma noktasına geldi. Gençlerimizin başarılarıyla ülkemiz tarih yazacak” dedi.

‘HİZMETTE ÖNCELİK GENÇLERİNDİR’

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Hizmette Öncelik Gençlerindir’ şiarıyla eğitimden iş hayatına, kültür sanattan spora hayatın her alanında gençlerin yanında olduklarını ifade etti. Hizmet anlayışlarının merkezinde gençlerin bulunduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, “Gelecek nesillerimizi ihya edecek projeleri hayata geçiriyoruz. İlçemize kazandırdığımız uyumayan kütüphaneler önemli bir ihtiyaca cevap verdi. Hizmete açtığımızdan bu yana Yıldırım’ın eğitim ve kültür yaşamına yeni bir soluk kazandıran kütüphanelerimizi aynı zamanda birer sosyal yaşam merkezi olarak planladık. Gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği eğitim ve seminerler düzenleyerek, programlar icra ederek bu mekanları yaşayan birer merkez haline getirmeye gayret ediyoruz. Evlatlarımızın geleceği için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a bizlere ve gençlerimize olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.