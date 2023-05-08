Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve programlar kapsamında Kayseri’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’yi başkanlık girişinde çiçekle karşıladı.

Daha sonra, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Kirişçi’ye kentteki yatırımlar, hizmetler ve projeler ile ilgili detaylı bilgi verdi. Bakan Kirişçi ise Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, tüm Kayseri halkına sevgilerini ve teşekkürlerini iletti.