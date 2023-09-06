Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kırklareli’ndeki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir” dedi.

Kırklareli’nde meydana gelen sel sonrasında bu sabah 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılırken, toplamda ölü sayısı 3’e yükseldi. Kayıp 3 kişinin araması ise sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından bir açıklama yaparak, selde bir doktorunda eşi ile kayıp olduğunu duyurdu.

“Arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için aramalar sürüyor”

Bakan Koca açıklamasında, “310 kişilik ekiple devam ediyor Kırklareli’ndeki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Ekipte UMKE Timi ve AFAD görevlisi olmak üzere 310 kişi bulunuyor. Ümit ederiz ki bu yoğun çabanın sonucu üç iyi haber olur” ifadelerini kullandı.