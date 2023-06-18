Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık raporlarının geçerlilik sürelerinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) -Kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan kişilerle engellilerimizi korumak için 2020’de başlatılan rapor geçerlilik süresini uzatma uygulaması devam ediyor.



Daha önce geçerlilik süresi 30 Haziran'a kadar uzatılan sağlık raporları ile ilgili yeni bir süre uzatımına gidildi.

Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca, "Raporunu henüz yenileme imkânı bulamayan, güçlük yaşaması muhtemel vatandaşlarımız olduğundan mağduriyet yaşanmaması amacı ile süreli sağlık raporlarının geçerlilik süreleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar yeniden uzatılmıştır. Raporlar, bu tarihten sonra kademeli olarak yenilenecek" ifadelerini kullandı.