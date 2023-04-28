Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Mesele Gençlik” konulu söyleşinin konuğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.KONYA (İGFA)- Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’ya gelen misafirleri şehre yakışır bir şekilde Taş Bina’da ağırladıklarını ifade ederek, “Bugün de hemşehrimiz, Konya’nın evladı ve görev yaptığı süre boyunca çok zor bir dönemde başarılarıyla hepimizi gururlandıran değerli Sağlık Bakanımızı misafir ediyoruz. Ev sahibi olarak başta Sayın Bakanımız olarak hepinize hoş geldiniz diyorum.”

“GENÇLİK, DÜNYANIN RAHATINI BOZMAKTIR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da gençliğin ateşleyici enerjisini yaştan aldığını, özünün ise hayata meydan okuma olduğunu belirterek sözlerine başladı.

Bakan Koca şöyle devam etti: “Gençlik, dünyanın rahatını bozmaktır. Her kuşakta gençler, büyükleri tarafından, ‘Biz de o yollardan geçtik' diye uyarılır. Bence bu özünde doğru değildir. Çünkü her kuşakla birlikte dünya eski dünya olmaktan çıkar, gençlik kendi yolunu açarak gelir. Çünkü gençlik bir fetih hareketidir. Sizler için mesuliyetle harekete geçme zamanıdır. Gençlik, insan ruhunun dünyaya karşı asaletli bir duruşudur. Bir arayışın, itirazın, yeniyi inşa etme çabasının ruh halidir. Bu ruh hali bir kimliktir, gayesi daha insanca bir gelecek olan çıkarsız, tertemiz bir ideolojidir. Kendini insanlığın, ülkesinin hizmetine samimiyetle adayan kim varsa bunu gençliğine sadık kalmakla başarmıştır.”

“BAYRAĞIMIZI ŞİMDİ TÜM DÜNYANIN GÖRECEĞİ ŞEKİLDE YÜKSELTMELİYİZ”

Türkiye’nin gençlerden fetih ruhuyla ülkesine yepyeni şeyler vermesini beklediğini kaydeden Bakan Koca, “Sizleri önceki kuşaklardan, babalarınızdan, annelerinizden ve hocalarınızdan ayıran bir özelliğiniz var. Bu özellik, Türkiye Yüzyılı’nın ilk kuşağı olmanızdır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılındayız. Cumhuriyetin kuruluş yıllarını, o ilk kuşakların adanmışlığını hatırlamalıyız ve bayrağımızı şimdi tüm dünyanın göreceği şekilde yükseltmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile bayrağımızın tüm dünyanın göreceği şekilde nasıl yükseltebileceğimizi ifade etti. Türkiye Yüzyılı’nı tarif ettiği konuşmasını hatırlayalım; Türkiye Yüzyılı, kimlik siyaseti yerine birlik siyasetini, kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini, inkar siyaseti yerine kucaklama siyasetini, tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adıdır. Türkiye Yüzyılı, fanatizmin yerine insani değerleri ve hakkı teslim etmenin öne çıktığı dönemin adıdır” dedi.

Türkiye’nin artık günübirlik hedeflere mahkum bir ülke olmadığını vurgulayan Bakan Koca, “Türkiye 20 yıldır devam eden istikrarlı yönetimin ardından, ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı iddiasıyla giren ve bunu süratle başaracak bir ülke. Türkiye Yüzyılı, başka ülkelerin çıkarlarını, Türkiye ile iş ve güç birliğinde arayacağı, enerji alanından sağlığa, vazgeçilmez ortağa dönüşeceğimiz çağın adıdır” ifadesini kullandı.

Daha sonra gençlerin sorularını cevaplayan Koca’ya program sonunda Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cahit Tekin tarafından günün anısına tablo takdim edildi.