Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği programda engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Bakan Koca, 10 ilde rehabilitasyon merkezlerinin kurulmaya başlandığı müjdesini verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sultangazi’de engelli vatandaşlar ve aileleriyle buluştu. Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen programa Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve ilçe yöneticileri de katıldı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı programda Bakan Koca ile fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Programda bir konuşma yapan Bakan Koca, en büyük engelin zihinlerdeki bariyer olduğunu söyledi. Bakan Koca, 10 ilde rehabilitasyon merkezleri kurulmaya başlandığını müjdeleyerek, “Siz zaten her şeyi başarıyorsunuz, biz engel olmayalım yeter. Özel gereksinimi olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak bizim sorumluluğumuz” dedi.