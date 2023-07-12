Türkiye, sıcak havanın etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan peş peşe uyarılar gelirken, bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sıcak çarpmasına karşı uyarıda bulundu.

Bakan Koca, risk grubunda olanların dışarı çıkmaması gerektiğini belirterek, "Sıcak çarpması, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, Hipertermi olarak da bilinen ciddi bir klinik durumdur" dedi.

Koca paylaşımında, "Yaşlılar ve çocuklar; diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.