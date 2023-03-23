Asrın ffelaketinde merkez illerde ve depremin vurduğu şehirlerde yeniden inşa süreci bugün resmen başlıyor. İhale süreci tamamlanan 46 bin konutun, 17 bin 902'sİ için bugün 11 ilde eşzamanlı temel atma töreni düzenlenecek. Zemin artı üç-dört katlı planlanan yeni binalarda teslimlere bir yılda başlanılması hedefleniyor.

Deprem bölgesinde inşa edilecek yeni konutlar için düğmeye basıldı. 6 Şubat depremlerinden 46 gün sonra Afet Konutları için ilk temeller atılıyor. Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla, Kahramanmaraş’ta düzenlenecek törenle, 11 ilde 17 bin 902 konutun temeli eşzamanlı olarak atılacak. Tören alanından temel atılacak noktalara canlı bağlantılar yapılacak. Cuma günü de yine Hatay’da tören düzenlenecek. 2 günde 20 bini aşkın konutun yapımına başlanılması bekleniyor.

"SÖZ, YENİDEN YÜKSELECEK ANADOLU"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı: “Söz, yeniden yükselecek Anadolu! Söz, yeniden baharlar gelecek topraklarına! Söz, yine huzur, mutluluk dolacak yuvalarına!

SÖZÜMÜZ SÖZ!

1 yılda afetzede vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturacağız! Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla ilk temelleri atıyoruz."Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep’in Nurdağı ilçesine dün geldi. Burada afet konutlarının yapıldığı TOKİ şantiyesinde incelemede bulundu. Bakan Kurum’a Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve kurum müdürleri eşlik etti. Burada açıklama yapan Bakan Kurum, Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu belirterek, "Depremden sadece 46 gün sonra bir taraftan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderirken, diğer taraftan geçici barınma alanlarının inşasını yürütüyoruz. Diğer taraftan kalıcı konutların yapımı için bilim insanlarımız ve vatandaşlarımızla, depremin ilk anından ile el ele, gönül gönüle duruşu sergilemeye devam ediyoruz. Milletimize söz verdik ve bu sözü tutma adına gece-gündüz çalışıyoruz. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz. Devletimiz, güçlüdür. Daha önceki afetlerde olduğu gibi ne yaptıysak aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz. Sözlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz. Vatandaşlarımız bize dua ediyor, teşekkür ediyor. Onlarla birlikte bu konutların sürecini bitirmiş olacağız" dedi.