Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beykozlularla ‘Dirençli İstanbul Buluşmaları Mitingi’nde buluşarak, "İstanbul’daki riskli 1.5 milyon yapı stoğunu yenileyeceğiz. Bunun için 500 bini Anadolu’da olacak. 500 bini Avrupa yakasında yer alacak. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Beykozlularla Orta Çeşme Meydanında ‘Dirençli İstanbul Buluşmaları Mitingi’nde buluştu. ‘Dirençli İstanbul Buluşmaları Mitingi’ etkinliğinde Bakan Kurum’a Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve birçok kişi eşlik etti. Bakan Kurum, yaptığı konuşmada, "Daima milletini düşünen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 113 bin konutumuzun inşa çalışmaları başladı. Yine Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta da ilk konutları birkaç gün önce teslim ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin destekleriyle 319 bin yeni yuvamızı bir yılda teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin yeni konut yapacak, yaraları tamamen saracağız. İstanbul’a Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Her iki yakada, 39 ilçemizde gece gündüz demeden çalışıyor; İstanbul’u istikbale taşımak için gayret ediyoruz. 2012 yılında ’Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm’ diyerek Gaziosmanpaşa’dan ilk kazmayı vurmuştuk. ’İstanbul’da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm’ ve ’Yarısı Bizden’ diyoruz. Hedefimizi açıkladık. İstanbul’daki riskli 1.5 milyon yapı stoğunu yenileyeceğiz. Bunun için 500 bini Anadolu’da olacak. 500 bini Avrupa yakasında yer alacak. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız” dedi.

“Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir meseledir, can meselesidir, beka meselesidir”

“İstanbul’un dokusuna uygun, yatay mimariye sahip, sıfır atık uyumlu, güvenli yapılar olacaklar. Kampanyamız şu adımlarla ilerleyecek" ifadelerini kullanan Bakan Kurum, "Hak sahibi bir vatandaşımız e-devlet üzerinden kampanyamıza başvuracak. Uzmanlarımız ön inceleme için binaya gelecekler. Ve vatandaşımıza şunu teklif edeceğiz: Ya rezerv alanda inşa ettiğimiz konutlardan ev alın ya da eviniz yapılana kadar sizlere 5 bin 250 TL kira desteği verelim. Bir diğeri dönüşüm sonrası vatandaşımızın ödeyeceği miktarın yarısını biz karşılayacağız. Şu anda 2+1 dairenin başlangıç taksiti 5 bin 625 lira, 3+1 dairenin ise 6 bin 750 lira olacak. Konutlarımızı en geç iki yıl içerisinde hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Eğer başvuru sayısı 200 bini aşarsa hak sahiplerini noter huzurundaki kurayla belirleyeceğiz. Hedefimiz ilk etapta 1. yılda 200 bini yerinde, 100 bini rezerv konut olmak üzere toplam 300 bin konut dönüştürmektir. Hızlıca, 1.5 milyon konutu bitirerek İstanbul’da dönüşümü tamamlamaktır. Bunu da, sizlerle birlikte başaracağız. Bugüne kadar 81 ilimizde 3.3 milyon konutu dönüştürdük. Milyonlarca insanımızın can ve mal sağlığını teminat altına aldık. TOKİ’mizle 1.2 milyon konut üreterek ülkemizdeki yapı stoğunu daha da güçlendirdik. Bugün İstanbul’a baktığınızda 300 bini acil olmak üzere 1,5 milyon konutun dönüşmesi gerektiğini görüyoruz. İşte bugün Beykoz’dayız. Burada pek çok bina mimarlık ve mühendislik hizmeti alınmadan yapılmış durumda olduğu için, şehrimize dair çalışmalarımızı hızlandırdık. Muhalefet liderlerinden biri şöyle dedi: ’İstanbul milletvekillerini alın, organize olun. kentsel dönüşüme karşı beyanat verin. Ben onu kamuoyuna lanse edeyim’ dedi. Biz de diyoruz ki, Kentsel dönüşüm siyaset üstü bir meseledir. Can meselesidir, beka meselesidir. Milliyetçiliğin ekmeğini yiyenlerin kentsel dönüşüme karşı çıkması, milletini sevmemek demektir. Milletinin canını, yavrularımızın istikbalini düşünmeyenden milliyetçi falan olmaz, olamaz. Mesele bu kadar net ve basittir. Beykozlular, sahte milliyetçilere değil millet için çalışanlara kulak verdiniz. İnşallah en kısa sürede temellerini attığımız 776 konut ve 47 dükkanımızı bitirerek hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz” diye konuştu.