Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kentsel Dönüşümde ‘Yarısı Bizden’ kampanyası kapsamında yapılacak konutların en geç 2 yıl içinde teslim edileceğini, hak sahiplerine 10 bin 500 lira taşınma, 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacağını söyledi. Bakan Kurum, programda konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyle ilgili kararı duyurdu.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TRT Haber'de gündemi değerlendirdi, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden kampanyasının detaylarını anlattı.

Projeyi "100 yılın dönüşümü" olarak tanımlayan Bakan Kurum, İstanbul'un siluetinin değişeceğine dikkat çekti:

"Bölgenin imar koşullarına göre hareket edilecek. İnsanlarımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaçlar giderilecek, çocuklarımıza yeni yeşil alanlar kazandırılacak"

Kampanyaya 26 Nisan’dan itibaren e-Devlet'ten başvurulabilecek.

Bakan Kurum ayrıca, "5 Adımda Yarısı Bizden"le ilgili adım adım dönüşüm sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı.

Adım 1 - Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

Adım 2 - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Adım 3 - Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Adım 4 - Ruhsat alma süreci başlayacak.

Adım 5 - Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.

"MALİYETİNİN YARISINI DEVLETİMİZ KARŞILAYACAK"

"2+1 konutlarımızın maliyetinin 1,5 milyon olduğunu görüyoruz. Maliyetinin yarısını, yani 750 bin lirasını devletimiz karşılayacak, vatandaşımız burada 75 bin lira peşin ödeyecek, kalan tutarını başlangıç taksiti 5 bin 625 liradan 10 yıl vadede ödeyebilecek" diyen Bakan Kurum, "3+1 konutlarımız maliyeti 1 milyon 800 bin lira. Yarısını, 900 bin lirasını devletimiz karşılıyor. 900 bin lirayı da vatandaşımız yine 10 yılda ödediğinde 6 bin 750 lira başlangıç taksitiyle bu dönüşüme dahil olabilecek. Vatandaşımız buraya girdi, kuramızı çektik, anlaştık. Bir sözleşme yapacağız. Evinizi en geç 2 yıl içerisinde size teslim edeceğiz diyeceğiz. 1 yılda bitenler, 16 ayda bitenler olacak. 2 yıl içinde biz vatandaşlarımıza 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapacağız. Aylık da 5 bin 250 lira taksitle kira yardımı yapacağız" diye konuştu.

KİRALIK KONUTLAR

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemeyle ilgili kararı duyurdu.

Öte yandan kiralık konutlarla ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, "Talep doğrultusunda arzı artırırsanız dengelersiniz. TOKİ burada o kadar önemli. Sosyal konut üretiyoruz hem deprem riskini bertaraf etmek için hem de vatandaşlarımızın ev alması için. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. Niye 250 bin çıktık? Aslında 250 bin çıkarak piyasadaki talebi karşılamak üzere. İlk evini alacaklara kredi imkanı tanıdık, dolayısıyla bunların hepsi arzı artırmaya yönelik çalışmalar. Orada bir düzenleme daha yaptık. 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli, inşallah 7'nci aydan sonra onu uzatacağız. Piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşımızı koruyacağız" dedi.

Hatırlanacağı gibi, TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.