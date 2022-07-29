Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Baykoca mahallesine 1 ilkokul yapılması için talimat verdi.

Bir dizi açılışlar için Bursa'ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Baykoca mahallesinde 3. Ve 4. Etap TOKİ için ihtiyaç olan İlkokulu talebini ilettiler. Bakan Kurum İlkokulun yapılması için gerekli talimatı verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, "TOKi 3. ve 4.Etap için talebimiz olan ilköğretim okulunun yapılması talimatını veren kıymetli Bakanımız Sn. Murat Kurum 'a çok teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.