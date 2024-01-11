Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından ortaya atılan "kayıp depremzede çocuklar" iddialarına açıklık getirdi. Ankara'da düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Bakan Göktaş, 6 Şubat 2023 tarihindeki deprem felaketinde yaşamını yitiren çocuklar konusunda toplumun sürekli bilgilendirildiğini belirtti.

"Kayıp depremzede çocuklar" iddiasını yalanlayan Bakan Göktaş, "Bin 912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekraren ilan ediyorum. Çocukların kimlik tespitleri; Sağlık, İçişleri, Adalet ve Aile Bakanlığı ile tüm paydaşlarla beraber titizlikle yapıldı." ifadelerini kullandı.