AK Parti'nin Mersin milletvekili adayı ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, partisinin Silifke İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Daha sonra seçim otobüsünden partililere hitap eden Nebati, 'seccade' polemiğiyle Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

SOĞAN FİYATLARI

Bazıları mevsimsel şartlardan dolayı fiyat değişikliği yaşanan soğana oynuyor.

Şimdi yeni ürün çıkmaya başladı ya soğan fiyatları aşağı gitmeye başladı. Ben de onlara diyorum ki, git cücüğüyle oyna biraz cücüğüyle... Adamın bütün şeyi şu; 'Efendim, şu an ne olacak bu İHA'lar, SİHA'lar? Uçaklar, yollar ne işe yarıyor?' Ya mübarek adam, Silifke'nin çileğini, yoğurdunu Ankara'da, İstanbul'da yemek için yol lazım yol ama bunu bile bilmezler, anlamazlar. Onun için biz yolumuza devam edeceğiz, üreteceğiz, çalışacağız. Onlar ancak lak lak yaparlar, sosyal medyada hayatlarını geçirirler ve zannederler ki sosyal medyada iktidar oluyor. Sen sosyal medyada iktidar olmaya devam et. Biz vatandaşa dokunuyoruz.

''İSTANBUL'DA İNSANLARI İŞTEN ÇIKARDINIZ''

Tam dört aydır soruyorum bunlara. Ya arkadaş sen IMF'ye gidecek misin, gitmeyecek misin? Çık de ki 'Ya gideceğim, ya gitmeyeceğim.' Asla cevap yok. Peki sen iktidara gelirsen faizleri artıracak mısın, artırmayacak mısın? Bunun cevabını ver. 'Ya biz gelince iyi olacak...' Seni büyükşehirlerde gördük. İnsanlara 'Namus sözü, işten çıkarmayacağız.' dediniz. İlk geldiğiniz gün İstanbul'da insanları işten çıkardınız.

DOĞALGAZ MÜJDESİ

Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? 'Gazı Putin veriyor.' Ya sen anlamazsın, Togg'un İtalya'dan geldiğini zannedersin. Sen bir eziksin. Türkiye'nin yapamayacağını düşünüyorsun. Gazı, Türk mühendisleri ve sismik gemileri buldu. Sondajları çıkardı ve millete bir ay bedava veriyor. Sen git ağla. Biz işimizi yapıyoruz. Bunlar Devrim otomobilini, İHA'ları, SİHA'ları da engellediler. Türkiye'nin 1970'lerde Akkuyu'yu açması gerekirken nükleer santralleri yaptırtmadılar. Meğerse hepsi Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyormuş.

LGBT KONUSU

Çünkü biz, iriyiz, beraberiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Biz bunu söyleye söyleye bunların ezikliğini belki tedavi edebiliriz. Türk bayrağı güçlü, Türkiye'de okunan ezan kuvvetli. Seccadeye saygı güçlü, ailemiz sağlam. Biz 'bayrak' diyoruz, LGBT'ye de karşıyız. Biz 'aile' diyoruz, medeniyetimize sahip çıkıyoruz. Biz 'üretim' diyoruz, ülkeyi büyütüyoruz. Biz büyüme diyoruz, güçlü hale geliyoruz.