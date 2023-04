Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İnegöl Şubesi’nin 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla gerçekleştirildi. Özer, “Her MÜSİAD başkanına bir meslek lisesini hami olarak vereceğiz. Dolayısıyla 81 meslek lisesini 81 MÜSİAD başkanına emanet edeceğiz. Böylece bizim de meslek eğitimde en önemli paydaşımız olan MÜSİAD’la meslek eğitim alanında da çok önemli bir iş birliği başlatmış olacağız” dedi.

Grand Mavi Balo Salonu’nda düzenlenen genel kurula Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, AK Partili Bursa milletvekilleri ile üyeler katıldı.

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İnegöl Şubesi Başkanı Mehmet Döngel, “İnegöl için bugün sizlere on’larca güzel şey söyleyebilirim. Bu şehirde sadece fikirler üretilmez, bu şehirde sadece hayaller kurulmaz. İnegöl’ümüz; fikirlerin ve hayallerin gerçeğe dönüştürüldüğü cesur yürekli insanların şehridir. İş, aş umuduyla omuzuna çantasını atıp yollara düşülen bir yerdir İnegöl. 81 şehirden insanların göç edip kardeşçe yaşam sürdüğü küçük bir Türkiye’dir İnegöl. Ürettiği koltuğu, mobilyayı, tekstil ürünlerini hiç yorulmadan bıkmadan Birçok ülkeye ihraç edebilen ender bir ilçedir İnegöl. Dış Ticaret rakamlarıyla on’larca şehri geride bırakan, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bir ticaret şehridir İnegöl. Bu nedenle nüfusu 300 bine yaklaşan bu özel ve güzel şehirde, ülkenin en saygın işadamları derneğinin çatısı altında sizleri ağırlamaktan dolayı büyük onur ve gurur duymaktayız. MÜSİAD İnegöl Şubesi olarak 25 yıldır hak yolunda bir an olsun durmadan, hep daha ileriyi düşünerek çalışan bir sivil toplum kuruluşunun Şube başkanı olmak şerefli bir vazifedir. Bu yolda bizimle birlikte yer alan, kurucularımıza, tüm kadim Şube Başkanlarımıza, MÜSİAD düşüncesine fikren, kalben ve bedenen destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İş adamları derneği olarak üretime, eğitime ve insan gücüne daha fazla yatırım yapılması konusunda görüşlerimizi her fırsatta dile getiriyoruz, getireceğiz. Çünkü MÜSİAD fikri bir üretim üssüdür. Bizler görevimiz boyunca bu konuların takipçisi olarak İnegöl’ümüzün, Bursa’mızın ve ülkemizin ekonomik anlamda daha fazla gelişmesi noktasında var gücümüzle çalışıyor, çalışmaya da devam edeceğiz. MÜSİAD kurulduğu günden, bugüne kadar değerleri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerini yalnızca bir “İş Adamları Derneği” takvimiyle sınırlamamış, gerçek bir sivil toplum kuruluşu gibi şehrimizin ve ülkemizin kalkınması için mevcut sorunları tespit etmek ve bunların çözümü için fikir üretmeyi de öncelikleri arasına almıştır. Bizler, ekonomik gelişmelerin yanında toplumun dertleriyle dertlenmek, milletimizin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmak için mücadele veriyoruz. Bunun yanında lobilerin karanlık yüzlerine ve oyunlarına boyun eğmeden, dikleşmeden dik duruyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da daha çok üretecek ve daha çok çalışacak, ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Şehrimizin sosyal ve ekonomik potansiyeline baktığımızda, alternatif turizm türleri olan termal turizm, dağ turizmi, gastronomi turizmi, karavan park turizmi gibi birçok potansiyeli içinde barındırmaktadır. Tarımı, sanayisi ve üretimiyle göz doldurmaktadır. Özellikle Mobilya sektöründe önemli sayılacak derecede üretim yapmaktayız. Tüm bunların göstergesi olarak İnegöl ihracatta ülke sıralamasında 17. sırada bulunmaktadır. İnanıyoruz ki, tüm kurumlarımız ile birlikte bu potansiyeli en iyi şekilde kullanacağız. Bugün burada 21. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Büyük bir özveriyle, yönetim kurulu toplantılarımızı, sayısız ticari ve sosyal faaliyet, üye ve kamu kurum ziyaretlerimizi gerçekleştirirken her zaman yanımda olan Yönetim Kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetici arkadaşlarımla Dönemimizde İlçemiz adına Ülkemiz adına Çok büyük ve değerli bir eser bırakıyoruz. MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi. Burada eğitim görecek üstün yetenekli çocuklarımız yarının Selçuk Bayraktarları, Aziz Sancarları olacak inşallah. Yine kamu özel sektör işbirliği mantığı ile hayata geçirdiğimiz Adliye Konakları ve MÜSİAD evleri vizyon projelerimiz arasında yerini aldı. Yine bugün benimle beraber görev süresi dolan, yönetim kurulu üyeliğinden ayrılacak arkadaşlarıma da hassaten teşekkür ediyorum. Bu değerli Kuruluşta 4 yıl boyunca görev yapmaktan onur ve gurur duydum. Bugün bayrağı teslim etme zamanı. Görev sürem boyunca Ben ve arkadaşlarımdan desteğini esirgemeyen Genel Merkezimize, Üyelerimize, İnegöl Protokolüne, İş dünyamızın temsilcilerine ve en yakınımda tüm organizasyonlarımızın gerçekleşmesini sağlayan Şubemizin çok değerli profesyonel kadrosuna teşekkür ediyorum” dedi.

MÜSİAD İnegöl Şubesi yeni Başkanı Sinan Yazaroğlu, “Üyesi olarak onur duyduğum MÜSİAD’ımızda çok kıymetli isimlerin ardından böylesine önemli bir vazifeyi bizlere emanet ettiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. 4 yıldır Başkanlık görevini çok başarılı bir şekilde sürdüren sayın Mehmet Döngel’in ardından böylesine kutsal bir görevi devralmanın bilincinde olarak hareket edeceğiz. Özellikle sayın Mehmet Döngel’in bu akşam yaptığı konuşmasında dile getirdiği konuları gündemde tutmak, İnegöl’ümüzü ekonomik anlamda güçlendirmek ve 2023 yılı vizyonuna uygun çalışmalarda bulunmak öncelikli görevlerimiz arasında yer alacaktır. Görevde bulunduğumuz süre zarfında yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri ile üyelerimizin hem kişisel hem de kurumsal anlamda gelişmesine olan katkılarımızı devam ettirmek istiyoruz. Değerli üyelerimizden beklentilerimiz; bugüne kadar MÜSİAD’ımızda başkanlık görevinde bulunan ağabilerimize verdikleri desteği bizlere de aynı şekilde sağlamalarıdır. Bu duygu ve düşünceler ışığında bizleri tekrar yalnız bırakmadığınız için teşekkür eder kongremizin önce İnegöl’ümüze, sonra da ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İnegöl önemli bir ticaret merkezi. MÜSİAD, ticarete katma değer sağlayan önemli bir kuruluş. İnegöl, Cumhur ittifakına büyük destek vermiş bir ilçe. Bu yıl Türkiye 100 yılı olacak" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise, "MÜSİAD, hak, hukuk, barış, güven için 90'lı yıllarda yola çıktı. Ülkemizin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Küresel ölçekte toplam 165 şube ve irtibat noktasına ulaşan MÜSİAD, 13 binin üzerindeki üyesi ve 60 bine yakın firmasıyla hem Türkiye ekonomisine katma değer sağlıyor, hem de yurt içi ve yurt dışında farklı iş birliklerinin geliştirilmesine öncülük ediyor. MÜSİAD, küresel bir iş birliği ve sermaye platformu olduğu kadar, gücünü zengin medeniyet değerlerimizden ve Anadolu irfanından alan bir kalkınma hareketidir. Bu hareketin mensupları ümitlerini daima diri tutarlar, samimiyetle ve dürüstçe çalışırlar, ideallerinden asla vazgeçmezler. MÜSİAD üyeleri, Ahilik şuuru ve kültürüyle yoğrularak hayatlarını düzenlerler. Kurulduğumuzda bu güne Hakkın rızasını kazanmak için daima aşk ile koşuyoruz, Büyük Usta Neşet Ertaş’ın dediği gibi “Aşkınan koşan yorulmazmış.” Biz de Allah sağlık ve ömür verdiği müddetçe aşk ile koşmaya devam edeceğiz. Geçen hafta sonu Konya, Karaman; önceki hafta Gebze, Sakarya ve bugün buradayız... Yine bu hafta Karadeniz Ereğli, İzmir, Mersin, Adana, Antalya, Denizli, Tokat derken ülkemizi karış karış dolaşmaya ve misyonumuzu anlatmaya devam ediyoruz. İnegöl; sürekli büyüyen ve gelişen, üretim, istihdam ve beraberinde artan ihracatıyla Türkiye ekonomisinin yükselen yıldız bölgelerinden biridir. Limanlara yakınlığı ile deniz ulaşımına, Yenişehir Hava Limanına yakınlığı ile hava ulaşımına olmak üzere, ülkemizin üç büyük şehrine eşit uzaklıkta olması sebebiyle İnegöl, ekonomik anlamda pazar payı oluşturabilecek bir konumda yer almaktadır. Bünyesinde barındırdığı 3 OSB ile İnegöl, Türkiye ekonomisine ciddi bir değer katmaktadır. Mobilyanın kalbi olarak nitelenen İnegöl’de irili ufaklı 2000 mobilya firmasının faaliyet gösterirken, İnegöl mobilyası, üretim, pazarlama, dış ticaret ve fuarcılık bağlamında iç piyasa ve yurt dışına hitap eden çok güçlü mobilya markalarına da sahiptir. Bugün 1 milyar doları aşan ticaret hacmi ve 700 milyon dolara yaklaşan dış ticaret fazlasıyla İnegöl, 150’den fazla ülkeye tek başına ihracat gerçekleştirmektedir. İnegöllü iş insanı arkadaşlarımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Yoğun ve verimli geçen bir yılın ardından, 2023 yılında da önemli çalışmalara imza atmak üzere çalışıyoruz. 2022 yılında Gaziantep’te, 1300’ü aşkın Türk ve Arap iş adamının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 2. Türk Arap İş Zirvesi, Ortadoğu’nun en büyük iş forumu olarak tarihimizdeki yerini aldı. Bu yıl da ticaret ve tarihin buluştuğu şehir Konya’mızda, 3. Türk Arap İş Zirvesini gerçekleştireceğiz. 5-7 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz “Uluslararası İş Forumu (IBF) 3. Türk Arap İş Zirvesi”nde 40 ülkeden 2000’i aşkın iş adamını Konya’mızda buluşturmayı hedefliyoruz. Bu önemli zirvemize şimdiden tüm iş adamlarımızı davet ediyor, ülkemize ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Yine bu senenin ilk dört ayında yapacağımız faaliyetlerimizi sizlere kısaca özetlemek istiyorum; Ocak ayındaki şube genel kurullarımızı tamamladıktan sonra, 11-19 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan İş Gezisi, 23 Şubat tarihinde 8. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi (UGİK), 24-26 Şubat tarihlerinde Genel Merkezimizde Genel İdare Kurulu, 4 Mart tarihinde Genç MÜSİAD Genel Kurulu, 5-9 Mart tarihlerinde ABD Gezisi, 10-12 Mart tarihlerinde Antalya Diplomasi Forumu, 13-20 Mart tarihlerinde Japonya ve Malezya Şube Açılışları, 21 Mart tarihinde Sanayi Zirvesi… Bu zengin faaliyet takvimiyle birlikte 23 Mart’ta Ramazan-ı Şerif’i karşılayacağız inşallah. Ramazan ayında şube iftar ve sahur programlarını gerçekleştireceğiz. 29 Nisan’da da MÜSİAD 27. Olağan Genel Kurulumuzu yapacağız. Küresel salgın sonrası 2022 yılında yüksek seyreden jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen, Türkiye ekonomisi dinamik ve esnek yapısı sayesinde, dünya ve G20 ortalamalarının üzerinde büyümeyi başarmıştır. Gelişmiş ülkelerde resesyon ve stag-flasyon senaryolarının konuşulduğu böylesi zorlu bir dönemde ekonomimizin büyümeye devam etmesi, Türkiye’nin dış şoklara karşı bağışıklığını ne denli güçlendirdiğinin açık bir göstergesidir. Önümüzde geçmek zorunda olduğumuz zorlu ve keskin kavşaklar var. Hep birlikte bu kavşakları geçerek, Cumhuriyetimizin 100. Yılında ve Türkiye Yüzyılının hemen başında yeni bir şahlanış dönemine başlayacağımıza inanıyoruz. Genel kurullar tazelenme ve yenilenme dönemleridir. MÜSİAD olarak gece gündüz koşarak, her kademede sürekli yenilenerek, zaman zaman nöbet değişimi yaparak ve sağlıklı bir şekilde büyüyerek dina-mizmimizi ve heyecanımızı koruyoruz. MÜSİAD Kadın ve Genç MÜSİAD ile birlikte ailemizi güçlendiriyor, daima etki sahamızı genişleterek derinleştiriyoruz. Sektör kurullarımızla ve zengin teşkilat yapımızla ekonomimizin kılcal damarlarına kadar nüfuz ediyoruz. Şube Genel Kurullarımızın verimli geçmesi bu güçlü yapımızı sürdürülebilir kılmak için çok önemli. Bu itibarla İnegöl şubemizin genel kurulunun başarılı geçmesini ve sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Geçen dönem görev alan kıymetli yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyorum. Özellikle kıymetli bugün görevi devreden Mehmet Döngel Başkana teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Yeni seçilecek ve görev alacak başkan ve arkadaşlarımıza da gönülden başarılar diliyorum. Bu vazifeler bizler için kutsal birer emanettir. Üzerinde hassasiyetle titreyerek ve vakti geldiğinde yeni arkadaşlarımıza devrederek bu emanetin hakkını ancak verebiliriz. Bu noktada bir hususun altını önemli çizmek istiyorum: Görevleri devretmek bir tür emeklilik gibi bir durum değildir; aksine, davamıza ve kurumumuza daha çok sahip çıkmayı gerektirir. Başkanlık ve diğer görevlerimiz sona erebilir ancak sorumluluklarımız ömrümüz oldukça devam eder. Klişe bir sözümüz var: MÜSİAD’ın emeklisi olmaz, rahmetlisi olur. MÜSİAD ailesi olarak çok büyük sorumluluklarımız var. Bu hassas dönemde kişisel ihtiras ve hesapları tamamen terk ederek samimi ve fedakârca milletimiz ve ülkemiz için çalışacağız, çok üreteceğiz. Bu şuurla Allah’ın izniyle birlikte çok büyük başarı hikâyeleri yazacağız ve yeni nesillere daha müreffeh bir ülke teslim edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha genel kurulumuzun bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni dönemde görev alacak kardeşlerimize başarılar diliyorum.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Sanayi şehri olan İnegöl'ümüz, büyük bir lojistik merkezidir. Nüfusun yüzde 37'sini mobilya sektörü istihdam etmektedir. Modern ekonomi şehri. MÜSİAD, güçlü bir STK'dır. Ülkemize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bugün bir meslek lisemizi gezdik. Mesleki eğitimin geldiği noktayı görmekten büyük mutluluk duyduk. En iyi iş dünyası bilir. Mesleki eğitimin 28 Şubat’ta kat sayı uygulaması ile tarumar edilmesinin bedelini bu ülkenin nasıl ödediğini bilirsiniz. İşte kat sayı uygulaması 2012 yılında kaldırıldıktan sonra tüm bakanlar, bürokratlar mesleki eğitimi güçlendirmek için çok ciddi çabalar sarf ettiler. Gelinen noktada artık meslek liseleri üretim yapan, Ar-Ge çalışmaları yaparak yurt dışına ihracat yapan bir konuma geldi. Özellikle mesleki eğitim merkezlerinde çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerinin yapıldığı yerlerde 2021 yılının sonunda çok önemli bir değişiklik yaptık. 3308 sayılı Kanun'da değişiklik yaptık. İşveren ve çalışanları için çok cazip bir mekanizma ürettik. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok kritik olan o çırak, kalfa ve usta ihtiyacını gidermek için bu çalışma yapıldı. Bu değişikliği yapmadan önce Türkiye’deki çırak, kalfa sayısı 159 bindi. Hedef olarak 1 milyon çırak, kalfa koyduk. 2022 yılı sonunda 1 milyon 250 bin çırak, kalfa sayısına ulaştık" dedi.

"SİZLERLE EL BİRLİĞİ YAPARAK İŞ GÜCÜNÜ PİYASASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU İNSAN KAYNAĞINI HIZLI BİR ŞEKİLDE YETİŞTİRECEĞİZ"

Bakan Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimi çok daha güçlendirerek sizlerle el birliği yaparak iş gücünü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağını hızlı bir şekilde yetiştireceğiz. Biraz önce Genel Başkanımla konuşurken, aslında bir fikir ortaya çıktı. Şubat ayında şube başkanları ile bir toplantı olacak ve orada her MÜSİAD başkanına bir meslek lisesini hami olarak vereceğiz. Dolayısıyla 81 meslek lisesini 81 MÜSİAD başkanına emanet edeceğiz. Böylece bizim de meslek eğitimde en önemli paydaşımız olan MÜSİAD’la meslek eğitim alanında da çok önemli bir iş birliği başlatmış olacağız."

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Başkanlığa Bahri Sinan Yazaroğlu seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine;

Samet Kızılarslan

Ömer Erol

Fatih Arıcı

Mahir Can

Recep İnce

İlker Akgüller

Cemil Derman

Metin Ataman

Yaşar Şener

Çetin Yalanız

Köksal Aydın

Levent Ergül

İbrahim Şen

Enes Malik Ubuz

Selim Aydın

Hüseyin Uçaravcı

İsmail Ayaz

Erhan Ertokan

Sinan Aydın

Cihan Bozacılar

Halit Çile

Hikmet Döngel

Ramazan Aksugül

Hasan Yavuz

Cengiz Taşcı

Sinan Koçak

Engin Beyhan

Ehad Yıldız

Cihan Yürük

Av. İbrahim Şentürk

Burak Helvacı