Asrın felaketinin ardından eğitime ara verilen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da, sağlam raporu verilen okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağını, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu.

Bakan Özer, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizin bazı ilçelerinde 27 Mart itibarıyla yüz yüze eğitim başlayacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle; Diğer illerimizde olduğu gibi eğitim öğretimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarda gerçekleştireceğiz. Taşımalı eğitimle süreçleri ilerleteceğiz. Hiçbir çocuğu mağdur etmeyeceğiz. Aileler müsterih olsun.

8 ve 12. sınıflarla ilgili bir dizi kararlar aldık. İkinci dönem konularının sınavlara dahil olmaması. Destek kursları aldık. LGS ve YGS sınavlarına hazırlanmalarıyla ilgili her türlü desteği veriyoruz. Hafta sonuna kadar 734 olan destek noktasını bine çıkaracağız.

6 ilimizde olduğu gibi merkez ilçelerin tamamında değil, hayatın normalleştiği ilçelerde başlamak üzere inşallah eğitim öğretime başlayacağız.

Malatya'da Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçeleri, Adıyaman'da Kahta, Gerger, Sincik ve Samsat ilçeleri, Kahramanmaraş'ta Andırın ve Ekinözü ilçeleri, Hatay'da Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsus ilçelerinde eğitim öğretim başlıyor.