Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay hava sıcaklığının ortalamaların 3.4 derece üzerinde gerçekleştiğini ve böylece son 53 yılın en sıcak 2'nci şubat ayının yaşandığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanI Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada,

"Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7.5 derece oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün aylık sıcaklık değerlendirmesine göre; 2024 yılı Şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3.4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi" dedi.