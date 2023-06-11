Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesi için üzerinde çalışılan yeni formülleri Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, göreve gelir gelmez ilk saha ziyaretlerini deprem bölgesine gerçekleştirmişti.

Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseldiğini belirten Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem Bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var, Kabine Toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/mehmetozhaseki/status/1667796629573738496

Hatırlanacağı gibi, Bakan Özhaseki, ilk ziyaretini yaptığı Adıyaman'daki koordinasyon toplantısı sonrası açıklamasında, “Bu 100 yılın afeti değil. Bin yılın afetidir. Bu topraklarda yaşamaya başladığımız bin yıl boyunca medeniyet kurduğumuz bin yıl boyunca karşılaşabildiğimiz en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. Çünkü 11 vilayetimizi ilgilendiriyor. 14 milyon insanımızı etkiliyor. 850 bin bağısız bölüm hasar görmüş, yıkılmış veya yıkılmak üzere. Bütün bunların telafi edilmesi icap ediyor. Bunların hepsinin ötesinde en önemlisi 50 bin canımızı toprağa verdik. Ölenlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, kalanlara sağlıklı hayırlı uzun ömürler diliyoruz.” demişti.