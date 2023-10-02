Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Sultangazi Belediyesi Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nın açılış programına katıldı. Bakan Özhaseki burada yaptığı konuşmada “Parkları sadece yeşil alan olarak görmek doğru değil. Bir taraftan da bu yeşil alanlar bizim evlatlarımız için bu dünyada birer oksijen deposu olacaktır” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Sultangazi Belediyesi Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nın açılış programına katıldı. Açılışa İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

Bakan Özhaseki burada yaptığı konuşmada, “Parkları sadece yeşil alan olarak görmek doğru değil. Bir taraftan da bu yeşil alanlar bizim evlatlarımız için bu dünyada birer oksijen deposu olacaktır. İnsanlar Sanayi Devrimi ile birlikte büyük şehirlere dolup, fazla üretip fazla tüketmeye başladığında, dünyayı kirletmeye başladığında dengeler bozuluyor. Bir taraftan sel geliyor, bir tarafta kuraklık başlıyor. İklimin insanoğluna karşı acımasız tavrı devam ediyor” dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Mehmet Özhaseki, Fazlı Hayırlıoğlu Parkı’nı inceledi. Bakan Özhaseki bu esnada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.