Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yoğunlaşan saha denetimleriyle vergiye gönüllü uyumu artıracaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Saha denetimlerinde yoğunlaşacaklarını kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide etkinliği artırarak, adaleti sağlayacaklarını söyledi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 bin 400 büyük şirketi 30’a yakın farklı işleme yönelik izaha çağırdıklarını kaydederek, "İzah vermeyen veya izahı yeterli görülmeyenleri vergi incelemesine alacağız. Vergide etkinliği artıracak ve adaleti sağlayacağız" dedi.