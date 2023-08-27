Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıtdışılıkla mücadelenin artarak devam edeceğini belirterek, denetimlerde yapay zekayı devreye aldıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçağıyla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kayıtdışılık sadece vergi kaybı olmadığını belirterek, esas sorunun, kayıtlı ekonomi aleyhinde oluşan haksız rekabetin yol açtığı tahribat olduğunu kaydetti.

TRT Haber'in paylaşımını alıntılayan Bakan Şimşek, "Hatalı KDV oranı uyguladığı tespit edilen 8 bin 531 mükellefi denetledik, 550 milyon lira kayıt dışı hasılat tespit ettik. Günübirlik kiralamalar konusunda kısa süre içinde 5 binden fazla adreste denetim yapıldı. Risk analiz ve denetim çalışmalarında yapay zekayı kullanıyoruz" dedi.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1695754921746849816

Bakan Şimşek, risk analiz ve denetim çalışmalarında yapay zeka uygulamalarını, yani gelişen tüm dijital teknolojileri kullandıklarını belirterek, "Bu yıl kiralık konutlar, eğlence yerleri ve restoranlarda fiili denetimler gerçekleştiriliyor, özellikle KDV oranlarını hatalı uygulayan mükellefleri yakından takip ederek gerekli denetimleri yapıyoruz. Piyasada oluşan fiyat hareketlerini yakından takip ediyor ve birçok sektöre ilişkin detaylı analizler yapıyoruz. Ülke genelinde hazırlanan denetim planları ile sahada da denetimlerimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.