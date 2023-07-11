Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik programın önemli bir hedefinin de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamak olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervlerinin, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıktığını, aynı dönemde net rezervlerin ise 14.2 milyar dolar iyileşme gösterdiğini söyledi.

Bakan Şimşek, son dönemde rezervlerde gözlenen hızlı artışın cesaret verici olduğunu belirterek, "Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1678696027803594754

Öte yandan Bakan Şimşek, vatandaşları da, özellikle uygulama ve politikalara ilişkin kendisinden duymadıkları hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar edilmemesi konusunda da uyardı.