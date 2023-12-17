Ankara'dan sızan kulis bilgileri, 2024'te memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili belirsizliği derinleştiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Orta Vadeli Program'da açıkladığı enflasyon artış beklentilerine rağmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek etrafında dolaşan yeni rakamların ortaya çıkmasıyla birlikte hayal kırıklığı kaçınılmaz gibi görünüyor.

Gazeteci Sedat Bozkurt'un paylaştığı kulis bilgilerine göre, Ankara'da konuşulan yeni rakamlar, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda umutsuzluğa neden olabilir. Bozkurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önceden belirlenmiş bir planlama çerçevesinde hareket ettiğini ve 2024 yılında memur ve emeklilere öngörülen enflasyonun üzerinde bir zam yapılmayacağını ifade ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi yönetimine tamamen teslim olduğu yönündeki açıklamalarının ardından Bozkurt, bu durumu iktidarın bilinçli bir tercihi olarak değerlendiriyor ve "Bu seçimi kaybettirecek kadar büyük bir teslimiyet" yorumunu yapıyor.

Ankara kulislerinden gelen son bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2024 yılı planlamasını yapmış olduğu belirtiliyor. Ancak, memur ve emeklinin maaşlarında öngörülen enflasyonun üzerinde bir artışın beklenmemesi, bu kesimi olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Bozkurt'un aktardığına göre, memur ve memur emeklileri, en fazla yüzde 40 oranında bir zamla karşılaşacak gibi görünüyor.