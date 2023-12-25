Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş ve finans dünyasının temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Kısa bir süre önce gerçekleşen bu özel yemekte Bakan Şimşek, KKM (Kur Korumalı Mevduat) ile ilgili önemli bir açıklama yaparak, "Bitireceğiz ama süre vermiyorum" dedi. Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikalarına tam destek verdiğini vurgulayarak, "Seçim sonrasına yönelik beklentilerinizi de anlamlandıramıyorum. Seçim sonrası da bu program aynı şekilde sürecektir" şeklinde konuştu.

Enflasyonla mücadele kapsamında devam eden program çerçevesinde, Merkez Bankası'nın faizleri 250 baz puan artırarak yüzde 42,5'e çıkardığı bilgisine de değinen Bakan Şimşek, hükümetin ekonomiyle ilgili attığı adımların yakından takip edildiğine dikkat çekti.

Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre, konut kiralamalarındaki kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme için "Önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak" ifadesini kullandı. Ayrıca, konut vergilendirmesi konusunda farklı uygulamaların planlandığını belirterek, "Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz" dedi.

Bir gazetecinin kredi kartı taksit sınırlamasına yönelik sorusuna Bakan Şimşek, "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" yanıtını verdi.

KKM (Kur Korumalı Mevduat) ile ilgili olarak ise Bakan Şimşek, "Bu uygulamayı piyasayı bozmadan bitireceğiz ama süre vermiyorum, şirketlerdeki Kur Korumalı Mevduat kaynaklı vergi avantajını kaldıracağız" açıklamasını yaptı.