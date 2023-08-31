Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın seviye hedefi göstererek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası'nın "rezerv satışı ile kura müdahale ettiği" iddialarına yönelik açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeğinin yansıtmadığını belirtti.

Şimşek paylaşımında, "Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.