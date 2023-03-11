İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ederken, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"ARTIK SARI TORBADA"

Soylu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Durmak yok! Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan; Sözde Botan Saha Sorumlusu Kırmızı Kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada! Kahraman Jandarma'mıza tebrikler"

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DETAYLARI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanlığı da operasyona ilişkin detayları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Şırnak İli, Merkez İlçesi, Bestler Dereler Bölgesinde Şırnak J.Bölge K.lığı koordinesinde Çakırsöğüt J.Komd.Tug.K.lığı ve Şırnak İl J.K.lığına ait unsurlarca 07 Mart 2023 tarihinde başlayan ve halen devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit J.Uzm.Çvş İslam ÇUBUK (Bestler Dereler) 2023-1 Operasyonu kapsamında, 22 Ocak tarihinde Şırnak Besta Giresinumu Bölgesinde toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.

BAKANLIK DA BİLGİ VERDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da operasyon hakkında bilgi verildi. Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığına ait unsurlarca 7 Mart tarihinde başlayan ve halen devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk (Bestler Dereler) 2023-1 Operasyonu kapsamında, 22 Ocak tarihinde Şırnak Besta Giresinumu Bölgesinde toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, yurt içindeki en üst düzey terörist olan kırmızı kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu "Leyla Amed" kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğu belirlendi.