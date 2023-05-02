İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Nasıl dağları teröristlerden temizlemişsek Suriye’yi de Irak’ı da teröristlerden temizlemeyen namerttir. Eskiden Gabar Dağı’nda terörist vardı. Şimdi tam 6 aydır 8 bin 900 varil petrol çıkıyor oradan. Geçen gece bir müjde geldi. Dediler ki Türkiye’nin en zengin petrol yatağına ulaştık. Suudi Arabistan kalitesinde. Şimdi enerji altyapısını Allah’a çok şükür tam yüz yıllık bir şekilde tamamlıyoruz. Gelecek Türkiye’si gençlerimizin olacak” dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmaları çerçevesinde İstanbul’da çeşitli etkinlikler gerçekleştiren İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Fatih’te vatandaşlarla bir araya geldi. Kapalı Çarşı ziyaretinin ardından Fatih, Şehremini’de vatandaşlarla buluştu. Halk tarafından yoğun ilgi gören programa Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’da katıldı.

“Binlerce tırla beraber evlatlarımızı şehit etmenin hesabını sormazsak namerdiz”

Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen 3 gün önce Mardin’de Bagok’ta bir operasyon yapıyorduk. Tokatlı bir evladımız Mehmet’imiz şehit oldu. Hanımıyla konuştum. ’İnşallah yakında onun kanını yerde bırakmayacağız’ dedik. Bugün evlatlarımız onu kim katlettiyse silahıyla birlikte sarı torbaya koydular Allah’ın izniyle. Bizim evlatlarımız PKK’yla bu mücadeleyi yaparken burada görevini yapmayanlar bana gidiyorlar, HDP bayrağı, HDP bayrağı sallıyorlar. Aynı zamanda da zafer işareti yapıyorlar. Zafer işaretini neyle yapıyorsunuz siz? Zafer işaretini yapan kim olduğu belli. Bizim işaretimiz Ayasofya’dır Ayasofya. Tam tamına 12 yıldır Recep Tayyip Erdoğan’ın yönettiği Türkiye’de neredeyse karşı karşıya kalmadığımız karşı karşıya kalmadığımız imtihan sınav kalmadı. Hedefleri şuydu; Türkiye’nin önüne bir engel koymaktı. Yavaşlasın Türkiye. Üç buçuk faiz olmasın. Dört enflasyon olmasın. Türkiye büyük projelerin altına imza atmasın. Etrafındaki coğrafyaya elini uzatıp da bize hesap sormasın. Burada söylüyorum. Döktükleri kanların Amerika’nın da, Avrupa’nın da. Döktükleri kanların, o askerlerinin, o Amerikan bayraklarıyla dolaştığı, Kuzey Irak’ta, Suriye’de, Kuzey Suriye’de, Afganistan’da, Pakistan’da, orada binlerce tırla beraber evlatlarımızı şehit etmenin hesabını sormazsak namerdiz, namerdiz. Erdoğan bu ülkenin başında oldukça ne Apo çıkacak ne Selahaddin çıkacak. Bu kadar basit. Çocukları öldürdünüz yapmadıkları kalmadı. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Van’a gidiyor HDP’nin bayrağını sallıyor. Şimdi kıymetli hemşehrilerim şunu söyleyeceğim, şunu ifade edeceğim. 17-25 Aralık’ta da Türkiye’yi durduramadılar. Ardından 6-8 olaylarında da okulları yakıp yıktılar. Kütüphaneleri yaktılar. Ardından spor salonlarının, camileri, herbirini yaktılar yıktılar. Oradaki milleti şimdi sokağa çıkamazsınız dediler. Yetmedi. 9 yaşındaki çocuklarının dağa kaçırdılar. Ellerine silah verdiler ve terör örgütünü tam 40 yıldır Türkiye’ye musallat ettiler. Bunu hepiniz huzurunda söylüyorum. Hadi şimdi haraç al da göreyim boynuzu posunuzu Hadi bakalım. Onlar yatırımı kime yapmışlar Bay bay Kemal’e“ dedi.

"Gelecek Türkiye’si gençlerimizin olacak”

’Gelecek Türkiye’sinin gençlerin olacağını belirten Bakan Soylu, “Şimdi bu altılı masa vardı biliyorsunuz, yedi oldu mu yedi? Bir tanesi masanın altındaydı masanın üstüne çıktı mı? Kim masanın altına utandı da indi, Meral Akşener indi. Bu ülkede siyaset yapmak yürek ister. Bu ülkede siyaset yapmak, mangal gibi yürek cesaret ister. Burada söylüyorum. Allah nasip edecek. 14 Mayıs akşamı Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilecek. Bu millet Kemal’e bay bay diyecek. Nasıl dağları teröristlerden temizlemişsek Suriye’yi de Irak’ı da teröristlerden temizlemeyen namerttir. Son müjdeyi biliyorsunuz değil mi? Enerjide, eskiden Gabar Dağı’nda terörist vardı. Şimdi ne var tam 6 aydır 8 bin 900 varil petrol çıkıyor oradan. 4 gün önce Cumhurbaşkanımıza bir müjde daha verildi. Şırnak Valimiz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü ve Enerji Bakanımız tarafından. Uzun zamandır bekliyorduk. Bu makine gidiyor, uç kırıyor, bizi de umutsuz etti. Acaba buradan bir şey çıkmayacak mı diye. Her birimiz üzüldük. Sonra geçen gece bir müjde geldi. Dediler ki Türkiye’nin en zengin petrol yatağına ulaştık. Suudi Arabistan kalitesinde şimdi enerji altyapısını Allah’a çok şükür tam yüz yıllık bir şekilde tamamlıyoruz. Gelecek Türkiye’si gençlerimizin olacak. Gelecek Türkiye’yi onlara bir fiskeyle düşebilecek bir Türkiye değil ayakları yere sağlam basan gençlerin Türkiye’sini hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.