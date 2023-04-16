Bakan Soylu: "İlk kez Türkiye’de operasyonlarımız artmasına rağmen, yakalama sayımız artmasına rağmen uyuşturucu kullananlarda yüzde 8’lik düşüş oldu"

- (Uyuşturucu kullananlar ile ilgili) "Hakim 48 saat içerisinde resen tedavi kararı verecek"

- "Sadece tedavi ve rehabilitasyon yapacak cezaevleri kuruyoruz"

Balıkesir’de motosiklet araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Balıkesir’de motosiklet araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Muhtarları İftar Programı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "İlk kez Türkiye’de operasyonlarımız artmasına rağmen, yakalama sayımız artmasına rağmen uyuşturucu kullananlarda yüzde 8’lik düşüş oldu" dedi.