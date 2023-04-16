Bakan Soylu: "İlk kez Türkiye’de operasyonlarımız artmasına rağmen, yakalama sayımız artmasına rağmen uyuşturucu kullananlarda yüzde 8’lik düşüş oldu"

- (Uyuşturucu kullananlar ile ilgili) "Hakim 48 saat içerisinde resen tedavi kararı verecek"

- "Sadece tedavi ve rehabilitasyon yapacak cezaevleri kuruyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Muhtarları İftar Programı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "İlk kez Türkiye’de operasyonlarımız artmasına rağmen, yakalama sayımız artmasına rağmen uyuşturucu kullananlarda yüzde 8’lik düşüş oldu" dedi.