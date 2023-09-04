Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı yayınında öğretmenlere hitap etti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılının veliler, öğretmenler, öğrenciler ve tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyerek yayına katılan Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Ömer Faruk Yelkenci, Kemal Şamlıoğlu ve Nazif Yılmaz'ı takdim etti. Bakan yardımcıları da söz alarak görev alanlarına ilişkin öğretmenlere bilgi verdi.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ve 1 milyonu aşkın öğretmenle birlikte çalışma hukukuna saygı gösteren, birlikte çalışabilen bir ekip ruhuyla beraber çalışmak istediklerini dile getiren Tekin, bakan yardımcılarıyla uzun yıllar bakanlık içinde çok farklı pozisyonlarda birlikte çalıştıklarını aktardı.

Haziran ayının başından itibaren Bakanlıkta yeni eğitim öğretim yılına ilişkin yapılan hazırlıkları anlatan Tekin, asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede eğitim öğretim sürecine ilişkin ciddi tedbirler aldıklarını vurguladı.

Bölgede yıkılan, hasar gören dersliklerinin yeniden yatırım programına alınması açısından planlamaları yaptıklarını bildiren Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenlerin konaklamalarıyla ilgili aldıkları tedbirleri hatırlattı.

YENİ MEVZUATLAR BU HAFTA YAYIMLANACAK

Bu süreçte mevzuatta yapılan düzenlemeleri aktaran Tekin, "Önümüzdeki günlerde de başta ortaöğretim yönetmeliği olmak üzere temel eğitim, hayat boyu ve ölçme değerlendirmeyle ilgili yönetmelik hazırlıklarımız da tamamlandı. Bu hafta içinde bunlardan bir kısmı yayınlanmış olacak." bilgisini paylaştı.

Öğretmenlerin yer değişikliğine ilişkin yaptıkları düzenlemeleri istişarelerle hayata geçirdiklerinin altını çizen Tekin, konuşmasında eğitim öğretim ortamlarının ve niteliğini artıracak bir süreç içinde olduklarını bunun yanında meslektaşı öğretmenlerin karşı karşıya bulundukları problemlerin çözümüne, itibarlarının korunması noktasında aldıkları tedbirlere ve disiplin uygulamalarına ilişkin hayata geçirecekleri uygulamaları özetledi.

Yusuf Tekin, öğretmenlerin de cep telefonlarını zorunlu olmadıkça derslerde kullanmamalarını istedi.

Özellikle sınıf öğretmenlerinin ilkokullara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sınıf, şube ve öğretmen seçimiyle ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiklerini aktaran Tekin, yayımladıkları genelgede eğitim öğretimin niteliğinin artırılmasıyla ilgili adımlar attıklarını vurguladı.

EBA TEKRAR ZENGİNLEŞTİRİLECEK

Millî Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) tekrar zenginleştireceklerini bildiren Bakan Tekin, "EBA, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yeniden başucu kaynağı hâline dönüşecek. Onunla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. İkincisi hem görsel açısından hem kullanım açısından ders kitaplarımızı tekrar gözden geçiriyoruz. Sahadan gelen arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda güncel gelişmeler ve içinde bulunduğumuz hızlı değişim dünya koşulları içinde müfredatla ilgili de burada sürekli bir güncelleme süreci olacak." diye konuştu.

Öğretmenlerle buluşmalarında, müfredatta bazı derslerin ağırlığı ve diğer hususlarla ilgili öneriler geldiğini dile getirdi.