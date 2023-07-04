Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Adalet Bakanı Tılmaz Tunç’u makamında ziyaret etti. Bakan Tunç’tan Pazaryeri’nin gelişimi ve refahı için yapılan çalışmalara destek sözü verdi.

Başkan Tekin, bir takım ziyaretler için gittiği Ankara’da Adalet Bakanı Tılmaz Tunç’u makamında ziyaret etti. Bakan Tunç’a ilçesinin güncel durumu ve belediyenin yürüttüğü projeler hakkında bilgi veren Başkan Tekin, ilçenin ihtiyaçları, sorunları ve öncelikli hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundular. Bakan Tunç, Başkan Tekin’e belediyenin çalışmalarını takdir ettiğini söyleyerek, ilçesinin gelişimi ve refahı için yapılan çalışmalara destek verme sözü verdi.

Başkan Tekin, nazik daveti ve değerli vaktini ayırdığı için teşekkür ederek, ilçenin gelişimi için iş birliği ve desteklerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.