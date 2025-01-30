Japonya'daki kaza sonrası bu uçak kazaları çok üst üstte geldi. Bu aralar çok fazla duyuyoruz. Buradaki elbette gerekli araştırmaları yapılacaktır. Hava trafik kontrolünün bir uçağa inme izni vermesi herhangi bir engelin olmaması demektir. Orada 'uçağı görüyor musun?' demek yeterli bir anons olduğunu düşünmüyorum. Uçağın hareket kabilyeti helikopter kadar değil. Helikoptere derhal uzaklaş denmeliydi. Ya da hareket halindeki bir hava aracının olduğu bir noktaya uçağa niçin uçuş izni verildi bu da sanıyorum detaylı olarak açıklanır. Dünyanın en yoğun hava trafiği ülkemiz üzerinden geçiyor. Çok şükür bu anlamda bir problememiz yok. Buraları mutlaka denetliyor, hem de gerekli eğitimleri yaptırıyoruz hava koordinatörleri için.

Sadece çocuklar gençler değil toplumumuz için de çok sık kullanılıyor. Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif olarak karar verebilecekleri bir yaşa gelmeleridir konu. Dünyada 13 ve 16 olarak tartışılıyor bu yaş. Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımız girmesin istiyoruz sosyal medyaya. 2025 yılı içinde bir düzenleme yapma için çalışmamız var. Şu an oyun platformlarını da katacağız. Çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleme noktasında değil tabi. Sosyal medyada çocuklar hesap açamayacak. Bazı ülkelerde anne baba onayı ile açılıyor bu hesaplar. Biz bunu istemiyoruz. 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz.

Oyun platformunun Türkiye'de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek. Sosyal medyada sorumluluklar noktasında ne kadar yaptırırımız var, ne kadar uygulatabiliyoruz? Eksikliklerimiz var. Kuruldukları ülkenin kanunları gereği bizim bazı taleplerimize 'karşılamayacağız' gibi cevapları oluyor. Dünyanın birçok yerinde bu platformlara cezalar uygulanıyor. Biz de önümüzdeki günlerde bunu hayata geçireceğiz.

Rekabet kurulu süreci yürüttü. Biz sebebini istedik ve tatmin edici bir cevap gelmedi. Şu an bir ceza uygulaması ile süreç tamamlandı ama sürecin takipçisi olacağız.

RTÜK'ün yürüttüğü çalışmalar var. Siz bir gelir elde ediyorsanız uymanız gereken bazı kurallar var bunlar mutlaka olmalı.

Sosyal medya platformlarını bu konuda sürekli uyarıyoruz. Ama elimizde bir yaptırım ve ceza yok. Düzenleme sonrası bu işi mutlaka engellemek zorunda olacaklar. Biz kişisel verilerin talep edilmesine karşıyız. Yapay zeka giren profilin yaşını anlayacak ve sorumluluğunu bu sosyal medya platformlarına verecek. Sosyal medya platformu bu yapay zekayı da dolandırıcılığı da anlayacak. Bu sorumluluk sosyal medya platformlarında olacak.

Suriye'de beş tane havalimanı var ama iki tane önemli havalimanı var. Halep ve Şam havalimanları. Hemen bu rejim değişikliğinden sonra18 Aralık'ta biz bir heyet gönderdik. Şam ve Halep havalimanları'ndaki gerekli tespitleri arkadaşlarımız yaptı. Türk hava yollarıı'nın bir uçuşuyla başladık haftada üç uçuşla devam ediyoruz. İhtiyaç olan malzemeler gönderilecek. Önceliğimiz elbette hava yolu.

1200 km'lik bir demiryolu ve karayolundan oluşuyor. Bize faydası Süveyş Kanalında 35 gün süren bir yolculuk kalkınma yolu ile 25 güne düşüyor. Dört tane ülkeyle konuşuyoruz. Projeler bitmek üzere finansmanları konuşma aşamasındayız.

Hedefimiz 2025 yılının ikinci yarıyılı. Hem yerli teknolojiyi geliştirelim hem de yurt dışından alacağımız ekipmanları daha uygun fiyatlı alalım düşüncesiyle zamanlamanın böyle olmasının daha doğru bir karar olduğunu düşündük. Şu anda Türkiye'de 34 lokasyonda 5Gyi deneyimliyoruz. Bunların 33 tanesi imalat Tesisleri'ndeki deneme. Ama İstanbul Havalimanı'ndan siz seyahat ettiğinizde eğer cep telefonunuz 5Gye uyumluysa İstanbul Havalimanı'ndan bunu deneyimle biliyorsunuz bir taraftan denemeye de başladık diyebilirim. Uzayda beş tane haberleşme uydumuz var. 1994 yılında başlayan bir uzay serüveni ile beraber gerek haberleşme gerekse de gözlem uyduları. Türksat 3A'nın ihalesinde eğitim şartı koymuştuk ve Türk mühendislerimize teknisyenlerimizi eğitelim istedik. Bu eğitimler sonucunda biz 2013 yılında yerli ve milli bir uydu yapma kararını aldık. 2018 yılında üretim sürecini başlattık. Yüzde 81 yerlilik oranıyla bunu hayata geçirdik. Ne sağlayacak bize, sivil ve askeri haberleşmede güven, yayıncılık imkanı sağlamış olacak. Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir projeyi konuşuyoruz ama en kıymetlisi de bunu Türkiye'nin yapabiliyor olması.

İzmir'den Aydın'a kadar gelen otoyolumuzu biz Denizli'ye kadar uzatmış olduk. Yaklaşık 163 kilometrelik bir projeden bahsediyoruz. Hem limana bağlanmasını sağladık hem de Antalya'yla biz Denizli bir turizm destinasyonu birbirinin devamı haline getirelim istiyoruz. Burdur'dan Afyonkarahisar'dan Isparta'dan aşağıya kadar indirip tam bir otoyol ağıyla beraber birbirine bağlanmış olacağız. Gelen turistlerin biraz daha fazla ülkemizde kalmasına vesile olmuş olacağız.

Muhalefet şu sıralar neyi eleştirip neyi eleştirmeyeceği noktasında. Muhalefetin Çorum milletvekili niye geciktiniz diye eleştirebiliyor, sonuçta biz ülkemiz için gerekli olan neyse onu yapma gayreti içerisinde olacağız. Muhalefetin bu anlamda ne dediğine bakmaksızın yoksa yapıcı bütün eleştirilerine elbette açığız. Ankara'dan İstanbul'a bir hızlı trenimiz var yaklaşık 4 saatte gidiyor. hava yolumuz zaten var bir de hem Bolu Dağı'ndaki tünelli geçişimiz var. Bunların hepsinin birer kapasitesi var ve kapasiteler belli zaman dilimlerinde dolması söz konusu dolayısıyla biz hem Ankara İstanbul arasında hem yeni bir demir yolu hem de bir otoyol düşünüyoruz. Bunun şu anda proje çalışmalarına başlattık, bu biraz uzun atımlı bir proje olacak. Otoyolda yeni bir otoyol projesini başlattık diyebilirim. İstanbul'da toplu taşıma aracı kullanıyorsanız Ankara'da kullanıyorsanız iki ayrı ödeme sistemi ve kartınız olması gerekir. Biz bunu tekleştirelim dedik. PTT'ye Türkiye kart adı altında bir uygulama sistem kurduk. 18 belediye ile görüşüyoruz bir kısmını da hayata geçirdik. Tam anlamıyla hayata geçirdiğimizde ulaşımın tamamında kullanabileceğiniz hatta onun dışında da bazı ödeme sistemlerinde kullanabileceğiniz bir kart olacaktır.