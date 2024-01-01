Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen Koordinasyon Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, Sivas'tan Malatya'ya uzanan 224 kilometrelik hızlı tren projesinin tamamlandığını belirtti. Projenin onaylarının gerçekleştirildiğini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan ÇED sürecinin tamamlandığını ifade eden Uraloğlu, yatırım programına teklif ettiklerini ve eğer 2024 yatırım programını alabilirlerse ihaleye çıkacaklarını dile getirdi. 2024 olmazsa, kesinlikle 2025 yatırım programına alacaklarını vurgulayan Bakan, böylece yüksek hızlı trenin inşasına başlayacaklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Malatya'da yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çalışmalara da değindi. Depremin etkilerini ortadan kaldırma adına devletin vatandaşların yanında olduğunu belirten Uraloğlu, özellikle deprem konutlarına bağlantı yollarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceğini açıkladı. Deprem konutlarının bağlantı yollarındaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bakan, ayrıca çevre yolu gibi önemli projelerin de tamamlanma aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Uraloğlu, Malatya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılması için çalışmalar yapıldığını, yıllık yolcu terminal kapasitesini bir milyon 200 binden 2,5 milyona çıkarmayı planladıklarını ifade etti.